Presentata la seconda edizione della rassegna "Teatro Comico & Cabaret"

Si comincia con un vero e proprio show, il 30 marzo, al teatro comunale Acquaviva di Mosciano Sant'Angelo: Luca Medici, Paniate e Santonastaso, Midena e Pacton. Tutti artisti di quella che ormai è sinonimo di fabbrica di talenti comici: la scuderia Zelig.

Trentaquattro fra “vecchi” e giovani talenti , trentotto spettacoli, sedici fra piazze e teatri di altrettanti Comuni, cinque mesi di programmazione, da marzo a luglio. Questi i numeri della seconda edizione della Rassegna provinciale del Teatro Comico & Cabaret, presentata questa mattina in Provincia, realizzata dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con i Comuni, curata dall'associazione Samarcanda.

«Nonostante le grandi difficoltà economiche in cui versano gli enti locali siamo riusciti a organizzare un cartellone significativo e interessante dando seguito ad una prima esperienza che ha avuto un grande successo di pubblico. – ha dichiarato l'assessora Rosanna Di Liberatore -. Il vero valore è rappresentato dalla collaborazione fra pubblico e privato, Provincia, Comuni, associazione Samarcanda e sponsor. La rassegna, infatti, è una di quelle manifestazioni per le quali abbiamo bandito un avviso pubblico per l'individuazione di sponsor privati».

A Mosciano Sant'Angelo, ad aprile, sono previste altre due date, il 6 con Simonetta Guarino, Katia e Valeria, Fabian Grutt, e il 12 con Alberto Patrucco. Si prosegue a Tortoreto, Teatro Tenda, il 24 aprile con lo show di Antonio & Michele, Giovanni Cacioppo, Elias, Simonetta Guarino e Nino Taranto. Infine il 29 Aprile con Pianate e Santo, Checco Zalone, Midena Pacton, Nino Taranto.

Poi, gli spettacoli, si sposteranno ad Atri e Giulianova a maggio; a Montorio, Bellante e Campli a giugno; a Bisenti, Nereto, Notaresco, Silvi, Torano, Roseto, Pineto, Alba Adriatica e Morro D'Oro a luglio. Fra i volti televisivi più noti, proposti nella rassegna, ci sono: Beppe Braida, Franco Neri, Leonardo Manera, Gabriele Cirilli, Enrico Bertolino, Geppy Cucciari, i Pali e Dispari.

Il costo della rassegna, circa 150 mila euro, sarà coperto in buona parte dalla vendita dei biglietti, dalle sponsorizzazioni private e poi ripartito fra i contributi di Provincia, Regione – Assessorato alla cultura – e Comuni.



Programma



MOSCIANO

Teatro Comunale “Acquaviva”

giovedi 30 marzo Luca Medici, Paniate & Santonastaso, Midena e Pacton

Giovedì 6 aprile Simonetta Guarino, Katia e Valeria,

Fabian Grutt

Mercoledì 12 aprile Alberto Patrucco



TORTORETO

Tenda

Lunedì 24 aprile Antonio & Michele, Giovanni Cacioppo, Mago Elias, Simonetta Guarino, Nino Taranto

Sabato 29 aprile Paniate & Santo, Checco Zalone, midena e pacton, Nino Taranto





ATRI

Teatro Comunale

Sabato 13 maggio Max Pisu

Sabato 20 maggio Paolo Magone





GIULIANOVA

Spazio Kursaal

Sabato 6 maggio Midena & Pacton

Sabato 20 maggio Antonio e Michele

Giancarlo Barbara

Giovedi 1 giugno Gpl

Checco Zalone







MONTORIO

Piazza

Venerdi 2 giugno Mammuth

Sabato 3 giugno Diego Parasole

Domenica 4 giugno Gianluca Belardi





BELLANTE

Teatro Comunale “Ripattoni”

Venerdi 9 giugno Rosalia Porcaro

Sabato 10 giugno Rocco Barbaro





CAMPLI

Piazza

Mercoledì 28 giugno Gabriele Marconi

Giovedì 29 giugno Simone Tuttobene





BISENTI

Piazza

Domenica 2 luglio Beppe Braida

Giovedì 6 luglio Dado





NERETO

Arena “B. Brecht”

Lunedì 3 luglio Simonetta Guarino

Venerdi 7 luglio Gianni Cinelli







NOTARESCO

Stadio

mercoledi 12 luglio Franco Neri

giovedì 13 luglio Gianni Cinelli





SILVI

Piazza

Venerdi 14 luglio Mago Elias

Sabato 15 luglio Paniate & Santonastaso

Domenica 16 luglio Leonardo Manera







TORANO

Piazza

mercoledi 19 luglio Katia e Valeria

Giovedì 20 luglio Luca Klobas









ROSETO

Arena 4 Palme

Venerdi 21 luglio Gabriele Cirilli

Sabato 22 luglio Antonio e Michele

Checco Zalone

Domenica 23 luglio Pali e dispari







PINETO

Piazza

Mercoledì 26 luglio Midena e pacton

Giancarlo barbàra

Giovedì 27 luglio Checco Zalone

Gianni Cinelli







ALBA ADRIATICA

Arena “Bambinopoli”

Venerdi 28 luglio Geppy Cucciari, Enrico Bertolino

Sabato 29 luglio Katia e valeria, Simonetta Guarino

Domenica 30 luglio Antonio e Michele

Checco Zalone





MORRO D'ORO

Piazza

Sabato 29 luglio Gabriele Marconi

Domenica 30 luglio Nino Taranto