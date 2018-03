La storia dello zafferano e di un territorio in un convegno

Oltre cinquecento anni di storia e leggenda legano Navelli allo zafferano, uno dei prodotti gastronomici più conosciuti e rinomati d'Abruzzo, e visto il recente riconoscimento del marchio DOP, il Comune non poteva esimersi dall'organizzare un evento che celebrasse questo importante risultato.

Il 25 marzo 2005, alle ore 11.00, presso la Sala Conferenze del Convento di Sant'Antonio a Civitaretenga (fraz. di Navelli), si terrà il convegno “Zafferano, la storia di un territorio”, organizzato dal Comune di Navelli insieme al Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell'Aquila, nell'ambito del progetto Development of a Sustainable Tourism – I.C. Interreg III B.

Il convegno sarà l'occasione sia per festeggiare il riconoscimento del marchio DOP allo zafferano dell'Aquila che per affrontare i temi importanti della valorizzazione del territorio e delle proprie risorse. Inoltre, grazie alle strumentazioni messe a disposizione dal Comune di Navelli, sarà avviata la produzione di bustine DOP.

Aprirà l'evento il Sindaco di Navelli, Paolo Federico.

Seguiranno i seguenti interventi: Fabio Di Iorio, Presidente del Consorzio per la tutela dello Zafferano dell'Aquila; Silvio Sarra, Presidente della Cooperativa Altopiano di Navelli; Luigi Ranieri, Agronomo; Tiziana Mariano, Assessorato Attività Produttive Provincia dell'Aquila; Giovanna Andreola, Servizio Attività Internazionali Regione Abruzzo; Agostino Del Re, Presidente Commissione DOP – Zafferano dell'Aquila; Donatantonio De Falcis, Direttore Generale ARSSA; Giorgio Rainaldi, Presidente CCIAA dell'Aquila; Walter Mazzetti, Presidente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; Antonio Falconio; Giovanni Pace; Mimmo Srour, Assessore Lavori Pubblici – Relazioni con i Paesi del Mediterraneo della Regione Abruzzo. Le conclusioni saranno tenute dall'Assessore alle Risorse Agricole e Forestali della Regione Abruzzo, Marco Verticelli. Il moderatore del convegno sarà Maurizio Piccinino, giornalista de Il Centro.

Finiti i lavori, gli intervenuti potranno gustare un coffee-break con piccoli assaggi allo Zafferano dell'Aquila.



22/03/2006 15.52