Winter Festival, domani ad Alba è la volta di Max Giusti

Il cabarettista Max Giusti e la sua band presenteranno domani, venerdì 24 marzo, alle 21,30, ad Alba Adriatica, in piazza del Popolo, “Mettete la moviola in campo!”, spettacolo che sta registrando un grande successo grazie anche al talento e alla popolarità dell'artista marchigiano, impegnato tutte le domeniche da Simona Ventura in “Quelli che il calcio”.Si tratta del quarto appuntamento del Winter Festival, la rassegna di grandi eventi organizzata dalla Provincia con il contributo della Regione e dei Comuni nei quali si svolgono le varie iniziative.La critica definisce esilarante lo spettacolo, condito da monologhi ed imitazioni che hanno fatto di Max Giusti uno dei comici più richiesti del piccolo schermo. “Mettete la moviola in campo” ripercorre caratteristiche e vezzi dei vari Aldo Biscardi, Claudio Lotito e Cristiano Malgioglio.Uno show da capogiro che prevede fuori programma in dialetto locale (piuttosto radicate sono infatti le origini fermane del comico) e una divertente panoramica sui big della canzone italiana come Ligabue, Pino Daniele, Vasco Rossi, Albano, Renato Zero e Franco Califano.Da ricordare che la direzione artistica e organizzativa del Winter Festival è affidata all'associazione Musica e Parole di Teramo e all'agenzia Service Time di Giulianova (infoline: 0861/787258-339/7236045).11.23 23/03/2006