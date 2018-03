Gli Amici dei Musei a Navelli, Civitaretenga e S.Benedetto in Perillis

Nella serie”Un giorno, un paese” l'Associazione Aquilana Amici dei Musei questo mese propone Navelli, Civitaretenga e S.Benedetto in Perillis. Secondo la formula proposta dagli Amici dei Musei Aquilani, sarà preliminarmente tenuta una conferenza sui paesi considerati, seguita dalla visita guidata dai maggiori conoscitori dei paesi stessi.

L'architetto Paola Ardizzola, coordinatrice di importanti eventi artistici e culturali in Italia e all'estero e docente presso l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, parlerà della storia, arte e vita di Navelli e Civitaretenga in una conferenza pubblica, martedì 21 marzo alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze CARISPAQ. Saranno tra l'altro presentati gli antichi insediamenti (Incerulae), la configurazione medioevale di Navelli ed il relativo assetto urbanistico, lo sviluppo rinascimentale attraverso i suoi dettagli architettonici. Di Civitaretenga si parlerà, come elemento caratterizzante, tra l'altro, del “ghetto”. Sarà anche incluso nell'intervento il tema dello zafferano, tra mito storia e futuro.

Nel corso della stessa conferenza il prof. Giancaterino Gualtieri, sindaco oltre che profondo conoscitore di S.Benedetto in Perillis, illustrerà lo sviluppo del paese tra Medioevo e Rinascimento, anche attraverso i contenuti del Museo cittadino, poco noto ma molto interessante.

La visita dei tre paesi avverrà sabato 25 prossimo a partire dalle ore 9.15, guidata dai Proff. Ardizzola e Gualtieri affiancati dal Prof. Remo Troiani. L'appuntamento per i partecipanti è sul piazzale della Meridiana (Via Carabba, L'Aquila). E'previsto un pullman (Goldbus) per il trasporto lungo tutte le località della visita

Nel percorso di visita sarà inserita la partecipazione alla presentazione del Consorzio dello zafferano aquilano che sarà tenuta a Civitaretenga alle ore 11.30

Prenotazioni per partecipare alla visita presso 0862.404870 (segreteria telefonica).

