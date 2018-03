Giornata organistica italiana per celebrare il 321° compleanno di Bach

ABRUZZO. Ecco il calendario completo delle manifestazioni organizzate in tutta Italia. Ma ci sono anche altre ragioni che giustificano la mobilitazione della categoria.

Il 21 marzo 2006, in occasione del 321°genetliaco di Johann Sebastian Bach e della rinascita della Primavera, si svolgerà in tutta Italia presso moltissime Basiliche, Santuari e chiese, nonché presso tutti i Conservatori di Musica, presso i 3 Pontifici Istituti italiani, presso 10 Accademie d'organo e 30 Scuole Diocesane di Musica Sacra la 3^ edizione della GIORNATA ORGANISTICA ITALIANA - GIOIA 2006.



Saranno circa 500 le manifestazioni, in via di definizione e tenute prima, durante e dopo tale data. Questa iniziativa, è ideata e promossa dalla Confedederazione organistica italiana di Pescara in collaborazione con l'Associazione italiana organisti di chiesa di Reggio Emilia, realizzerà concerti, seminari su J.S.Bach, vespri d'organo, visite guidate agli organi a canne, considerati Beni Culturali legati ad ogni territorio e prezioso Patrimonio Musicale dell'Umanità.

Tra i più illustri partecipanti organisti figurano i M.i Luigi Celeghin, Giorgio Carnini, James Edward Goettsche, Wijnand van de Pool, Giancarlo Parodi, Edoardo Bellotti, Maurizio Salerno, Liuwe Tamminga, Gianluca Libertucci e tantissimi in fase di adesione. Le principali Basiliche sono quella di S. Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, il Duomo di Milano, San Marco a Venezia, San Francesco ad Assisi, San Nicola a Bari, Santa Maria della Rotonda a Napoli, Cattedraledi Palermo, Duomo Nuovo di Brescia, Cattedrale di San Giusto a Trieste ecc. L'elenco completo delle edizioni 2004 e 2005 si trova sul Sito dell'AIOC www.organisti.it di Reggio Emilia.



La Giornata Organistica, facente parte di un progetto intitolato Evoluzione musicale italiana, fa parte de “Le quattro stagioni dell'Organo in Italia” e intende promuovere con quattro scadenze annuali la conoscenza e la valorizzazione degli organi storici e moderni e la rinascita della cultura della musica classica in Italia. Le altre serie di manifestazioni sono denominate “Turismo Organistico Italiano” per l'Estate, “L'Organo nelle Scuole Italiane” per l'Autunno e “Il Natale Organistico” durante l'inverno. Queste iniziative hanno avuto gli autorevoli riconoscimenti da parte del Vaticano, della Cei, del Presidente della Repubblica, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministero dell'Istruzione.

Gli organi storici e gli organi moderni a canne, per i quali la Chiesa e lo Stato hanno investito un enorme patrimonio economico, rimarrebbero inutilizzati senza gli organisti. Infatti in Italia la loro presenza è in diminuzione per mancanza di sbocchi professionali sia nelle chiese che per l'attività concertistica. Di conseguenza il relativo investimento finanziario assumerebbe un grave aspetto di spreco di danaro pubblico e così l'Italia continuerebbe a subire la triste nomea di “Cenerentola” musicale d'Europa.

Risulta così provvidenziale la Mobilitazione generale dei musicisti, cominciando dagli organisti, e il necessario coinvolgimento delle varie fasce del popolo italiano. In questo i mass media, strumenti insostituibili di efficacia e di incoraggiamento allo sviluppo della nostra azione, sposando la causa dell'organo, Re degli Strumenti, contribuiranno alla causa comune di trasformare l'Italia da Cenerentola a Regina musicale d'Europa.



3^ GIORNATA ORGANISTICA ITALIANA –GIOIA 2006





MANIFESTAZIONI IN ABRUZZO

TERAMO Domenica 29 marzo ore 10,30 – CHIESA DI S. ANTONIO

Il M° ROBERTO MARINI all'Organo TAMBURINI 3 Tast. 45 reg.

Animerà solennemente la CELEBRAZIONE LITURGICA

CHIETI Domenica 19 marzo ore 11,00 – CATTEDRALE DI S. GIUSTINO

Il M° WALTER D'ARCANGELO eseguirà musiche sacre durante la SACRA LITURGIA all'ORGANO INZOLI del 1905 2 tast. 25 registri



L'AQUILA Domenica 19 marzo ore 12,00 - BASILICA DI S.BERNARDINO

L'ORGANISTA LUIGI CHIARIZIA terrà all'ORGANO FEDELI DEL 1727 (Organo barocco stupendo) una SOLENNE LITURGIA



PESCARA Domenica 19 marzo ore 18,00 – CHIESA STELLA MARIS

Il M° MAURO PAPPAGALLO ALL'ORGANO RUFFATTI 2 TAST. 25 REG. E IL SOPRANO FERNANDA D'ERCOLE

ANIMERANNO SOLENNEMENTE LA LITURGIA



AVEZZANO Domenica 19 marzo ore 11,00 – CATTEDRALE

Il M° ORANTE BELL'ANIMA all'organo TAMBURINI 3 tast. 38 regiastri e

IL CORO DELLA CATTEDRALE animeranno una SOLENNE LITURGIA



L'AQUILA Martedì 21 marzo ore 19,30 - CHIESA DI S.MARIA DEL

SUFFRAGIO

I M.i AURELIO IACOLENNA E ALESSANDRO LICATA terranno una CONFERENZA CONCERTO SU MUSICHE DI J.S.BACH

PER GLI ALLIEVI DEI CORSI BIENNALI DI PERFEZIONAMENTO

ORGANO INZOLI DEL 1897

PESCARA Martedì 21 marzo ore 19,00 - CATTEDRALE DI S.CETTEO CONCERTO DELL'ORGANISTA MAURO PAPPAGALLO

DEL SOPRANO ADELE MORETTI

E DEL TROMBETTISTA MARCO CARNEVALE

ORGANO SINFONICO MASCIONI DEL 1937 A 3 TASTIERE E 50 REGISTRI



NELLE ALTRE REGIONI





VATICANO Lunedì 20 marzo alle ore 17,30 - BASILICA DI S.PIETRO

il M°JAMES EDWARD GOETTSCHE organista titolare della Basilica eseguirà un VESPRO D'ORGANO al MONUMENTALE ORGANO TAMBURINI 3 tastiere 50registri



LOMBARDIA

MONZA Sabato18 ore 18,00 e Domenica 19 ore11,30 – CHIESA DI S. BIAGIO

Il M° ROBERTO MARIA CUCINOTTA organista titolare CONCERTO ANTE

MISSAM ORGANO MONUMENTALE TAMBURINI 3 TAST. CON 60 REG.

MILANO Domenica 19 marzo ore 19,00 – CHIESA DI S. SIMPLICIANO

Il M° GIANLUCA CAPUANO organista titolare eseguirà all'ORGANO

AHRENDT un CONCERTO SU MUSICHE DI J.S.BACH

GALLARATE Domenica 19 marzo ore 17,45 – CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA

il M° GIANCARLO PARODI organista titolare eseguirà al monumentale organo MASCIONI 1987 - 2 tast. Meccaniche e 3 tast. elettr. 72 registri 3.400 canne

un CONCERTO D'ORGANO ANTE MISSAM su musica di A.Vivaldi

MILANO Lunedì 20 marzo ore 21,00 – CHIESA PROTESTANTE

Il M° ALESSIO CORTI organista titolare terrà un CONCERTO su musiche

di J.S.BACH all'ORGANO TAMBURINI 3 tast. e 32 registri

MILANO Martedì 21 marzo ore 21,00 – UNIVERSITA' CATTOLICA

Il M° ALESSIO CORTI terrà un CONCERTO su musiche di J.S.BACH

All'ORGANO OBERLINGER

CASTELVETRO PIACENTINO Martedì 21 marzo ore 21,00 CHIESA DELLO SPIRITO

SANTO – Il M° PAOLO BOTTINI terrà una LECTIO DIVINA IN MUSICA

SU L'ARTE DELLA FUGA DI J.S.BACH all'ORGANO LINGIARDI DEL 1865

BRESCIA Martedì 28 marzo ore 16,00 Conservatorio “Luca Marenzio””

Il M°GIANCARLO PARODI terrà una LEZIONE-CONCERTO su la MUSICA DELL'800 ITALIANO – Organo ZANIN del 2003 a 3 tast. e 40 reg.



PIEMONTE

BIELLA Sabato18 marzo ore 20,45 - CHIESA DI S. FILIPPO NERI

Il M° ROBERTO SANTOCCHI terrà un CONCERTO QUARESIMALE SU

“IL TUO VOLTO IO CERCO” PER ORGANO VOCE RECITANTE E IMMAGINI



TORINO Domenica 19 marzo ore 10,00 – 11,00 SANTUARIO DI S.RITA

Il M° OMAR CAPUTI organista titolare del Santuario terrà CELEBRAZIONI LITURGICHE SOLENNI CON L'ORGANO ZANIN 1990 4 tast. 52 registri

Martedì 21 marzo ore 19,00 – SANTUARIO DI S.RITA

Il M° OMAR CAPUTI terrà un CONCERTO SU MUSICHE DI J.S.BACH





VENETO

VENEZIA Martedì 21 marzo ore 18,00 - BASILICA DI S.MARCO

Il M° ROBERTO MICCONI organista titolare della Basilica terrà un

CONCERTO all'ORGANO TAMBURINI 2 TAST. 35 registri



TREVISO Martedì 21 marzo ore 21,00- CATTEDRALE

CONCERTO DELL'ORGANISTA M° ANDREA MARCON



EMILIA ROMAGNA

MODENA Domenica19 marzo ore 17,30 - DUOMO

Il M° DANIELE BONONCINI organista titolare terrà un VESPRO CONCERTO

Su musiche di J.S.BACH

BOLOGNA Domenica 19 marzo ore 18,00 - BASILICA DI S.MARTINO

Il M° MATTEO BONFIGLIOLI organista titolare terrà un VESPRO D'ORGANO all'ORGANO CIPRI DEL 1556

BOLOGNA Marte dì 21 marzo ore 18,30 - CHIESA DI S.MARIA DELLA PIETA'

Il M° VOVELLO ROMAN ROSS organista titolare terrà un CONCERTO all' ORGANO GUERMANDI DEL 1817

REGGIO EMILIA Martedì 21 marzo ore 19,00 - CHIESA DI S.FRANCESCO DA PAOLA

Il M° RENATO NEGRI organista titolare terrà un CONCERTO SU MUSICHE

DI J.S.BACH

BOLOGNA Martedì 21 marzo ore 21,00 - BASILICA DI S.PETRONIO

I M.i LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI E LIWUE TAMMINGA terranno un CONCERTO A 2 ORGANI su strumenti di SCUOLA PRATESE DEL 1475



TOSCANA

PISA Martedì 21 marzo ore 21,00 - DUOMO CONCERTO

Il M° JEAN GUOILLU organista internazionale eseguirà un CONCERTO SU

MUSICHE DI BACH E DI ALTRI AUTORI

PISTOIA Martedì 21 marzo ore 18,30 – CHIESA DI S. FRANCESCO

L'organista MARIELLA MOCHI eseguirà un CONCERTO VESPRO all'ORGANO

SINFONICO HILL del 1898 a 3 tast. e 35 registri



UMBRIA

ASSISI Lunedì 20 marzo ore 18,30 – BASILICA DI S. FRANCESCO

Il M° EUGENIO BECCHETTI organista titolare eseguirà un CONCERTO VESPRO

All'ORGANO MASCIONI del 1985 3 tast. elettrico 35 registi su musiche di

J.S.BACH

PERUGIA Martedì 21 marzo ore 16,00 - AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

“F.MORLACCHI” il M° EUGENIO BECCHETTI terrà un SEMINARIO-CONCERTO SU MUSICHE DI J.S.BACH



LAZIO

ROMA DAL 19 AL 21 MARZO VISITA GUIDATA DAL M°LUIGI CELEGHIN AGLI ORGANI DI ROMA PER I DOCENTI DI ORGANO DEI CONSERVATORI DI SARAGOZZA E MADRID

VITERBO Martedì 21 Marzo ore 21,00 CATTEDRALE

CONCERTO DEL M°LUIGI CELEGHIN SU MUSICHE DI J.S.BACH

ROMA Martedì 21 marzo ore 16,00- BASILICA DI S.GIOVANNI BOSCO

Il M° FEDERICO VALLINI organista titolare terrà un CONCERTO ALL'ORGANO TAMBURINI 3 TAST. CON 50 REGISTRI

AL CONCERTO INTERVERRANNO 6OO STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE CHE HANNO ALLESTITO LA MOSTRA SUI LAVORI ESEGUITI DOPO LA VISITA GUIDATA ALL'ORGANO (600 STUD.)

ROMA Martedì 21 MARZO ore19,00 - BASILICA DI S.GIOIACCHINO E ANNA

CONCERTO DELL'ORGANISTA GIOVANNI CLAVORA' BRAULIN AL QUALE PARTECIPERANNO 50 STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE





CAMPANIA

NAPOLI Martedì 21 marzo ore 18,00 AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO “S.PIETRO A MAJELLA” CONCERTO SU MUSICHE DI BACH DELLE CLASSI DI ORGANO PRINCIPALE DEL CONSERVATORIO

AVELLINO Lunedì 20 marzo ore 19,00AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO “CIMAROSA CONCERTO D'ORGANO CON 5 ORGANISTI STUDENTI DELLE CLASSI PRINCIPALI DI ORGANO SU MUSICHE DI J.S.BACH

AVELLINO 21 MARZO ORE 19 AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO CONFERENZA-CONCERTO SU MUSICHE DI J.S.BACH DELL'ORGANISTA ANNA FAVAROLO E ALLIEVI DELLA CLASSE D'ORGANO

AVELLINO Giovedì 23 marzo ore 19,00 CHIESA DI S.RITA

CONCERTO DELL'ORGANISTA ROBERTO SANTOCCHI E SUOI ALLIEVI SU J.S.BACH



MOLISE

CAMPOBASSO Martedì 21 marzo ore 19,30 - CATTEDRALE

Il M° ANTONIO COLASURDO organista titolare terrà un CONCERTO POST MISSAM su musiche di J.S.BACH all'ORGANO MONUMENTALE ZANIN 3 TAST. CON 40 REGISTRI

CAMPOBASSO Sabato 18 marzo ore 19,00 - CHIESA DI S. ANTONIO

CONCERTO DELL'ORGANISTA ANTONIO COLASURDO

CAMPOBASSO Domenica 26 marzo ore 18,00 – CATTEDRALE

Il M° ANTONIO COLASURDO organista titolare terrà una

SOLENNE VIA CRUCIS PER ORGANO, CORO E SOLISTI



CALABRIA

COSENZA Giovedì 23 marzo ore 18,30 CATTEDRALE

Il M° FEDERICO VALLINI eseguirà un CONCERTO SUL NUOVISSIMO ORGANO MASCIONI 3 TAST. 45 REG. INAUGURATO NEL DICEMBRE 2005 – AL CONCERTO PARTECIPERANNO CORI DI STUDENTI E PERCUSSIONI DELLE SCUOLE MEDIE (CIRCA 300 RAGAZZI) CHE HANNO PARTECIPATO ALLE VISITE GUIDATE ED HANNO ESEGUITI LAVORI SULLE TEMATICHE D'ORGANO LA CUI MOSTRA SARA' APERTA DAL 21 AL 23 MARZO PRESSO LA CITTA' DEI RAGAZZI



SICILIA

CEFALU' Domenica 19 marzo ore 11,00 CATTEDRALE

Il M° DIEGO CANIZZARO terrà un CONCERTO OMAGGIO A J.S.BACH SEGUITO DALLA SOLENNE LITURGIA ALL'ORGANO MASCIONI 2

tast. e 31 registri

PALERMO Martedì 21 marzo ore 18,00 ABBAZIA DI S.MARTINO DELLA

SCALA Il M° DIEGO CANIZZARO eseguirà un VESPRO CONCERTO DEDICATO A J.S.BACH









20/03/2006 8.52