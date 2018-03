Winter Festival: ad Alba concerto della P.F.M.

Dopo gli appuntamenti con Lou Reed e Marco Paolini, il Winter Festival – la rassegna di grandi eventi organizzata dalla Provincia con il contributo della Regione e dei Comuni nei quali si svolgono le varie iniziative – propone ad Alba Adriatica il concerto della P.F.M., la Premiata Forneria Marconi, la storica band nota per aver accompagnato Fabrizio De Andrè in una fase della sua carriera.



La PFM – che si esibirà sabato 18 marzo, alle 21,30, ad Alba Adriatica, nella tensostruttura situata in piazza del Popolo – è stata una delle più rappresentative band del rock italiano, nonché una delle poche a riscuotere un notevole successo all'estero e in particolare negli Stati Uniti, arrivando addirittura a raggiungere le prime posizioni nelle classifiche americane. Lo show durerà quasi tre ore. La prima parte sarà dedicata a De Andrè e la seconda ai grandi successi della band.



