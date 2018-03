E' partito "Lu Carrature d'ore 2006 "

E' partito ieri, venerdì 10 marzo, nelle sale del ristorante del G.H. Montesilvano,a Montesilvano (Pe), la 16esima edizione del Concorso gastronomico regionale Lu Carrature d'ore 2006 organizzato dall'Associazione Provinciale Cuochi di Pescara ed aperto ai cuochi abruzzesi professionisti con la finalità di stimolare la professionalità dei concorrenti nonchè difendere e valorizzare i principi della cucina tradizionale abruzzese.

Il Concorso si svolge dal 10 al 17 marzo 2006 al G.H. Montesilvano e prevede la partecipazione di cuochi professionisti e degli alunni delle scuole alberghiere abruzzesi.

Le prime due giornate di gara, venerdì 10 e sabato 11 marzo (inizio presentazione elaborati ore 12.30), sono riservate alle scuole: gli allievi cuochi, guidati dagli insegnanti, preparano secondo il regolamento del Concorso un menu composto da primo piatto, secondo piatto e dessert.

I professionisti (ai quali si richiede la preparazione di un primo o secondo piatto) scendono in gara nei giorni di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 marzo (inizio presentazione elaborati ore 20.00). La sera di venerdì 17 saranno proclamati i vincitori nel corso della serata di gala organizzata dall'Associazione provinciale Cuochi di Pescara al G. H. Montesilvano, sede dell'intera manifestazione.

La giuria, presieduta dal giornalista accademico della cucina, dott. Fausto Celestini, giudicherà gli elaborati in base alla presentazione, gusto, aderenza alle tradizioni gastronomiche regionali e l'impiego dei prodotti tipi nostrani, come sottolinea il presidente dell'Associazione, prof. Niccolò Di Garbo, da sempre anima e motore della manifestazione.



I premi in palio sono:

Carrature d'ore al 1° classificato;

Carrature d'argente al 2° classificato;

Carrature de bronze al 3° classificato.



Saranno inoltre assegnati i trofei:

Angelo De Victoriis Medori (gastronomo accademico della cucina italiana) al 4° classificato;

Giano al piatto ritenuto innovativo.



11/03/2006 9.56