Attesa per lo spettacolo di Beppe Grillo, stasera a Roseto

Beppe Grillo torna in Abruzzo, dopo la trionfale performance pescarese dello scorso settembre.Questa sera il comico genovese sarà di scena al Palasport di Roseto dalle 21.Grillo è la dimostrazione vivente di come si possa essere popolari e amati dal pubblico pur non comparendo da anni in televisione.L'ultimo suo spettacolo ad essere stato programmato sul piccolo schermo risale addirittura al 1993, quando Raiuno mandò in onda in due parti il suo recital dell'epoca.Da allora Grillo, personaggio da sempre scomodo, nel tubo catodico non ci è più passato, salvo le ospitate a “Striscia la notizia” di qualche tempo fa.Un boicottaggio bello e buono, tant'è che – come rivelato dalla banda di Antonio Ricci – la Rai avrebbe già acquistato i diritti per la trasmissione di un suo spettacolo teatrale, guardandosi però bene dal mostrarlo agli spettatori.Beppe Grillo attualmente ha un vero e proprio contenzioso con la tv di stato: per questo motivo non ha voluto partecipare recentemente alla prima puntata di “Rockpolitik”, sebbene Celentano lo avesse invitato.Ma da cosa deriva tutta questa avversione nei confronti del comico? Semplice: ogni volta che Grillo parla, è una bomba che esplode.Quando negli anni '80, dai palchi di Fantastico e Sanremo, diceva che i politici erano corrotti, tutti ridevano, ma ben pochi immaginavano che il tempo gli avrebbe dato ragione. E oggi tutti i suoi discorsi sulle multinazionali, l'economia, il risparmio energetico e via dicendo danno fastidio.Così Beppe viene tagliato fuori dai canali che contano.Ma a lui non importa, perché la gente lo segue ugualmente, tanto che in un'intervista a L'Espresso ha dichiarato di aver preso in considerazione l'ipotesi di scendere in politica (sono già nati gli “Amici di Grillo”), ma di averla subito accantonata.Meglio così, diciamo noi: a ciascuno il suo, e Beppe Grillo deve continuare a fare il comico denunciando, a suon di racconti tanto assurdi quanto, ahinoi, veri, i mali che affliggono la nostra società. Se scendesse in campo, qualcosa, inevitabilmente, si incepperebbe, e la magia rischierebbe di svanire.L'ultimo trionfale tour teatrale di Grillo ha fatto parlare di sé, oltre che per la consueta “scabrosità” dei temi trattati, anche per un'interessante quanto originale idea: partire da un blog, l'ultima frontiera della comunicazione, per approdare direttamente alle singole serate in teatro.l blog di Grillo, cliccatissimo, è diventato un autentico strumento di interazione, con la possibilità, per chiunque, di esprimere il proprio giudizio sugli argomenti del tour, portando il comico a parlarne poi in pubblico. Si è attivata così una lunga serie di serate divertenti, ma destinate anche a far riflettere, com'è d'altronde da sempre nello stile di Beppe Grillo.E stasera cosa combinerà?Massimo Giuliano 10/03/2006 8.24