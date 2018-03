La musica etnica abruzzese in tour in America con i DisCanto

Un nutrito programma di concerti caratterizza il tour musicale in America del gruppo DisCanto (www.discanto.net), in tre Stati della costa atlantica a forte concentrazione d'italiani, dal 10 al 28 marzo prossimi. Pennsylvania, Daleware e New Jersey ospiteranno, infatti, una serie di eventi del noto complesso abruzzese di musica etnica, reduce dai successi d'una apprezzata stagione di concerti, l'anno scorso, e dall'interesse che ha suscitato l'ultima loro fatica, la pubblicazione del CD “Serenata fuori stagione”, 18 brani musicati Michele Avolio, dal leader del Gruppo, con testi di Vittorio Monaco e Marco Del Prete.La tournée negli States, un giusto riconoscimento internazionale per questo gruppo, cui va ascritto il merito di trarre dai recessi della memoria popolare la musica “etnica” abruzzese, quella del mondo contadino e pastorale, recuperandola con un'assiduità meticolosa e restituendola, finalmente trascritta in tutta la sua suggestione in note e testi, alla nostra cultura regionale.«Difficilmente», ha spiegato Gofredo Palmerini, consigliere aquilano, «senza l'opera appassionata di questi musicisti, tale rilevante patrimonio di canto popolare, sedimentato nel corso di secoli, troverebbe possibilità d'essere tramandato alle generazioni future. Se a questo si aggiunge il valore professionale dei cinque componenti del Gruppo, coltivato nei Conservatori e nelle migliori Accademie musicali, la loro versatilità nell'uso con raro virtuosismo di strumenti musicali di ieri e di oggi, l'accordo delle loro voci, fanno una combinazione da autentico incanto».Già l'11 marzo il primo appuntamento a Philadelphia, all'Xtreme Folk Scene, tempio della musica folk dell'East Coast. Altri importanti concerti i DisCanto terranno, sempre a Philadelphia, al Fleisher Art Memorial. Successivamente al Gloucester Community College, famosa università del New Jersey, con un vero e proprio stage per gli studenti, e quindi al Civic Center di Ocean County.Ma soprattutto questa sarà una opportunità, attesa con vivo interesse, per le numerose Associazioni italo-americane e per le Comunità abruzzesi, per godere buona musica della tradizione popolare italiana.Il Gruppo, infine, terrà alcuni concerti all'interno delle manifestazioni del Kitchen Aid, il più grande festival culinario degli Stati Uniti che si tiene ogni anno a Philadelphia, con centinaia di migliaia di visitatori.La rassegna gastronomica richiama da tutto il mondo un centinaio di cucine tipiche ed i più famosi ristoranti della costa atlantica.Una grande kermesse non solo culinaria, ma anche musicale e culturale. A questo appuntamento mondiale della ristorazione saranno presenti anche importanti case abruzzesi con i loro prodotti gastronomici.L'esibizione dei DisCanto non mancherà quindi di completare, sotto l'aspetto culturale, la partecipazione regionale. Sarà di certo un'ulteriore conferma del talento del Gruppo abruzzese, delle loro qualità musicali, del valore culturale della loro ricerca.LA FORMAZIONE:Michele Avolio: voce, chitarra, mandola e tammorreSara Ciancone: violoncello, percussioni e coriAntonello di Matteo: zampogna, fisarmonica e organettoMassimo Pacella: violino e coriGermana Rossi: fisarmonica, voce, violino e percussioni