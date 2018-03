Beppe Grillo torna a Roseto degli Abruzzi

Stanno andando a ruba i biglietti dello spettacolo “Incantesimi” Tour 2006 che Beppe Grillo terrà il prossimo 10 marzo al PalMaggetti di Roseto degli Abruzzi.Dopo il tutto esaurito registrato nella Città delle Rose esattamente un anno fa con lo show “BeppeGrillo.it” il comico genovese torna a graffiare con il suo stile corrosivo e avverte: «Non sarà uno spettacolo, sarà un massacro», annuncia.Lo spettacolo tratterà i temi a lui più cari, dall'informazione alla politica, al controllo dell'energia.Con questo show Grillo incontra fisicamente anche il pubblico che ogni giorno lo segue sul suo blog. Lo spettacolo è anzi concepito come la ripresa e lo sviluppo dal vivo delle battaglie lanciate sul sito Internet "beppegrillo. it". Tornano i nomi delle aziende italiane che diffondono i veleni cancerogeni attraverso i loro prodotti che il comico denuncia incurante dei rischi di querela.Ancora una volta Grillo metterà a nudo le contraddizioni del nostro modo di vivere, svelando i meccanismi di dominio dell'economia sulla qualità della vita, sulla salute e sull'ambiente, dimostrando come si possa controllare l'informazione per mortificare la democrazia:l'appuntamento è per venerdì 10 marzo alle ore 21,00 al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi.04/03/2006 9.04