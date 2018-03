Oscurare Sanremo: Mediaset utilizza il fattore focoso e "concepisce" lo scoop

Guardateli bene. Lei è Jennifer Rodriguez ex valletta di Biscardi, lui Francesco Arca ex "tronista di Maria de Filippi". Potrebbero essere i primi protagonisti a diventare genitori sotto l'occhio delle telecamere di un reality.











Guardateli bene. Lei è Jennifer Rodriguez ex valletta di Biscardi, lui Francesco Arca ex "tronista di Maria de Filippi". Potrebbero essere i primi protagonisti a diventare genitori sotto l'occhio delle telecamere di un reality.Per contrastare il clamore e le attenzioni della settimana "festivaliera" Mediaset spara una cartuccia di quelle potenti.

Domani sera, in diretta, in prime time, nella fascia più costosa per gli inserzionisti pubblicitari, “La Fattoria” si prepara ad uno degli scoop meglio architettati della storia dei reality. Volendo anche Panariello potrà seguirselo in poltrona, perchè domani il Festival lascia spazio alla partita Italia-Germania.



Sarà Barbara D'Urso a rivelare l'esito del test di gravidanza di Jennifer Rodriguez (nella foto). E chi è Jennifer Rodriguez, vi starete domandando?

Ex valletta di Biscardi (e solo per questo merita tutta la nostra comprensione), ex protagonista di un calendario porno soft (che di soft non aveva niente se non pose da materasso soft-consumato), ed ex single.

Da quando è nella Fattoria del Marocco, la bella Jennifer si è legata sentimentalmente a Francesco Arca ex “tronista” di Maria De Filippi, talmente sconosciuto che nemmeno lei lo conosceva prima della reclusione.

Insomma un amore a prima vista e due anime gemelle riconosciutesi in cattività.

I due “si sono presi”, così hanno dichiarato.

Presi un po' troppo, forse. Talmente presi che potrebbero passare alla storia come la prima coppia che concepisce un figlio in un reality show italiano.

Nessuno aveva osato tanto, nemmeno il Taricone della prim'ora che pure aveva fatto i suoi bravi tentativi.

La notizia potrebbe essere di quelle bomba, ma impossibile non trovarci un fastidioso retrogusto di “artificioso”.

La produzione della trasmissione fa sapere, infatti, che «il risultato del test di gravidanza verrà dato in diretta mercoledì sera».

Bella trovata pubblicitaria, ottimo diversivo per gli amanti del reality sempre in attesa della sterzata trash che sfamerà il loro appetito mai domo.

Probabilmente la notizia di un nuovo, piccolo partecipante al gioco potrebbe far attenuare le discussioni sul festival di Paniariello che già alla prima puntata ha stabilito record di spettatori minimi (meno 7,5 milioni di telespettatori rispetto all'edizione 2005) e che comunque mercoledì sera cederà il testimone alla partita Italia-Germania.

E se fosse maschio il nome è presto scelto: Remo, in nome di quel Santo che lo ha reso protagonista del circo mediatico, suo malgrado.

Se fino a qualche anno fa Mediaset cavalcava l'onda dell'evento nazional popolare della canzone italiana (con tanto di Striscia la notizia che ne faceva il verso) adesso preferisce buttarsi sul piccante.

Questa sera ci prova anche Bonolis ad oscurare per qualche ora Panariello&Co, con una nuova puntata del “Senso della vita”. Tema della serata?

Tò, guarda caso, si parla di sesso.



Alessandra Lotti 28/02/2006 12.24