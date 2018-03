Castel del Monte nel programma di Rai International

Domenica 26 febbraio i riflettori di Rai International si accendono sul Comune di Castel del Monte AQ che sarà ospite della trasmissione televisiva “La Giostra dei Gol” in diretta dalle ore 14.00 alle 18.00.

Il programma è condotto da Francesca Calligaro e Carlo Brienza, volti notissimi di Rai international, oltre a trasmettere in tutto il Mondo, in modo particolare in America latina, i risultati e gli avvenimenti più importanti del calcio Italiano, la trasmissione prevede una rubrica “La giostra dei Borghi” dove si riscoprono i Borghi più Belli D'Italia, e domenica sarà la volta del Borgo di Castel Del Monte AQ .

La Rai è stata a Castel del Monte nei giorni scorsi per le riprese e interviste nel Borgo, sulle piste da fondo e del Gran Sasso.

In studio oltre alla presenza dell'amministrazione comunale, sono stati invitati Caterina Bernardoni presidente della Polisportiva Castel del Monte che promuoverà la 20° Marcia di Campo Imperatore e tutte le associazioni culturali e sportive del territorio, mentre la Corale Fonte Vetica si esibirà in diretta.

Informazioni e curiosità della presenza su Rai International del Borgo Abruzzese sono sul sito internet www.international.rai.it



25/02/2006 13.36