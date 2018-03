Prenderà ufficialmente il via domani, domenica 26 febbraio, la prima edizione del “Carnevalissimo Città di Montesilvano”, tre giorni dedicate a feste, balli in maschera e intrattenimenti per grandi e piccini. La manifestazione è stata organizzata dall'amministrazione comunale di Montesilvano in collaborazione con l'Associazione ‘Pegasus'.

«I tre giorni di festa – ha spiegato l'assessore alla qualità della vita Evenio Girosante – si svolgeranno all'interno di un maxi-tendone montato nell'area antistante il PalaRoma, creando uno spazio di 500 metri quadrati capace di ospitare ogni tipo di iniziativa. Ma soprattutto il Comune ha volutamente scelto l'area del PalaRoma per il Carnevalissimo allo scopo di coinvolgere anche la periferia sud della città nelle iniziative organizzate dall'amministrazione».



Il programma delle feste previste:

domenica 26 febbraio, a partire dalle 16, il Tendone ospiterà balli di gruppo per adulti, con l'orchestra di Mimmo Passeri. La festa proseguirà sino alla mezzanotte.



Lunedì, 27 febbraio, alle 20, sarà di scena la commedia dialettale con lo spettacolo “La Marchesa”, rappresentata dalla ‘Compagnia del Foro': due ore e mezza di risate e divertimento adatti a tutte le età.



Martedì, 28 febbraio, giorno di Carnevale, dalle 15 in poi, con una festa in maschera dedicata ai più piccoli, con clown, merende, zucchero filato, trampolieri, contorsionisti e illusionisti.



25/02/2006 9.31