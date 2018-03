Lanciano. Parte oggi ruote e motori show

LANCIANO – Il Motorshow del sud. E' stata definita così, perché seconda soltanto alla manifestazione di Bologna, Ruote e motori show, la rassegna delle auto, di scena dal 24 al 26 febbraio a Lanciano, nell'ambito delle manifestazioni promosse dall'Ente fiera.

Novità del mercato, auto extra lusso, moto e macchine da rally, automobili d'epoca.

Sono questi gli ingredienti della prestigiosa kermesse.

Che però non dimentica il popolare detto .”Donne e motori, gioie e dolori”.

E' per questo che a rendere ancora più “affascinanti” le quattroruote arriverà una madrina d'eccezione, Magda Gomes, la bellissima modella protagonista del programma Markette di Piero Chiambretti, che farà bella mostra di sé domenica 26 febbraio tra gli stand allestiti nell'area Fiera di località Iconicella.

Ma il consorzio Ente Fiera ha voluto dare anche un tocco di “ufficialità” a questa manifestazione e, infatti, quest'anno, per la prima volta, è riuscito ad assicurarsi la collaborazione con l'Esercito italiano, presente con affascinanti moto d'epoca e moderne e con uno stand dove soldati e soldatesse forniranno informazioni sul reclutamento, che ora è a base esclusivamente volontaria.

La manifestazione lancianese, giunta alla sua dodicesima edizione, è una prestigiosa vetrina delle auto e delle moto che aspir ad essere conosciuta anche all'estero.

Tra le protagoniste della kermesse ci saranno infatti la prestigiosa Porche, la Honda, la Harley Davidson, la Toyota e la Fiat.

Ma Ruote e motori show sarà anche spettacolo, emozioni e brividi a non finire. Oltre ad essere “salotto”, infatti, l'area Fiera ospiterà anche spettacolari esibizioni ed evoluzioni. Ci saranno i campioni di Supermotard, Freestyle di motocross, frontiere del brivido su due ruote e rally.

Insomma, una manifestazione tutta da vivere, con gli occhi spalancati, il cuore in gola e i motori accesi.



Daniela Di Cecco 24/02/2006 8.48