La rassegna cinematografica allo Zambra di Ortona

L'associazione culturale “Le colonne d'Ercole” propone la sua IV rassegna cinematografica a Ortona.

Le proiezioni inizieranno venerdì 24 febbraio 2006 nel cinema “Dino Zambra” – Salesiani di Ortona che collaborano alla iniziativa.

Il costo unitario per la visione del film è di 4 euro, l'abbonamento per i 6 films è di 18,00 euro.



Questo il calendario:



1) - 24/02/06: "La Rosa bianca";

Titolo originale: Sophie Scholl - Die letzten Tage

Nazione: Germania

Anno: 2005

Genere: Drammatico

Durata: 117'

Regia: Marc Rothemund

Cast: Julia Jentsch, Alexander Held, Fabian Hinrichs, Johanna Gastdorf, André Hennicke, Florian Stetter



2) - 03/03/06: "Broken flowers";

Titolo originale: Broken Flowers

Nazione: U.S.A.

Anno: 2005

Genere: Commedia

Durata: 105'

Regia: Jim Jarmusch

Cast: Bill Murray, Jeffrey Wright, Sharon Stone, Frances Conroy, Jessica Lange



3) - 10/03/06: "L'enfant";

Titolo originale: L'enfant

Nazione: Belgio, Francia

Anno: 2004

Genere: Drammatico

Durata: 95'

Regia: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Cast: Jérémie Renier, Déborah Francois, Jérémie Segard, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet



4) - 17/03/06: "Mary";

Titolo originale: Mary

Nazione: Italia, U.S.A.

Anno: 2005

Genere: Drammatica

Durata: 83'

Regia: Abel Ferrara

Cast: Juliette Binoche, Matthew Modine, Forest Whitaker, Kate Conner, Marion Cotillard, Ettore D'Alessandro, Stefania Rocca















5) - 24/03/06: "Me and you and everyone we know";

Titolo originale: Me and you and everyone we know

Nazione: U.S.A.

Anno: 2005

Genere: Commedia

Durata: 90'

Regia: Miranda July

Cast: John Hawkes, Miranda July, Miles Thompson, Brandon Ratcliff, Carlie Westerman, Natasha Slayton



6) - 31/03/06: "Senza destino".

Titolo originale: Sorstalanság

Nazione: Ungheria, Germania, Gran Bretagna

Anno: 2005

Genere: Drammatico

Durata: 130'

Regia: Lajos Voltai

Cast: Marcell Nagy, Béla Dóra, Bálint Péntek, Áron Dimény, Péter Fancsikai, Zsolt Dér, András M. Kecskés, Dani Szabó