Verdone e Muccino a Montesilvano per l'anteprima assoluta del nuovo film

Si svolgerà sabato prossimo, 25 febbraio, alle 14.30, presso il Warner Village di Montesilvano, l'Anteprima assoluta del film ‘Il mio miglior nemico', la nuova produzione di Carlo Verdone e Silvio Muccino.All'Anteprima saranno presenti gli stessi Verdone e Muccino che incontreranno i giornalisti e, quindi, saluteranno il pubblico in sala.Dopo il grande successo di "Manuale d'Amore", Carlo Verdone e Silvio Muccino si trovano di nuovo insieme sullo schermo in un film scritto a quattro mani con la regia di Verdone. Achille De Bellis (Carlo Verdone), top manager di un'importante catena alberghiera di proprietà di sua moglie Gigliola (Agnese Nano) e suo cognato Guglielmo (Paolo Triestino), sembra avere tutto ciò che un uomo desidera nella vita: una bella casa, un buon matrimonio e una solida posizione. Ogni certezza viene però travolta dall'incontro-scontro con uno "sbandatello" di 23 anni, Orfeo (Silvio Muccino) che vive in un quartiere popolare di Roma e come i suoi amici non coltiva grandi ambizioni, ma si trascina in un'esistenza fatta di lavoretti precari e pomeriggi consumati in chiacchiere inconcludenti. Non ha mai conosciuto suo padre ed è cresciuto in fretta, costretto a prendersi cura di Annarita (Sara Bertelà), sua madre, una donna instabile incapace di affrontare il quotidiano, che passa dalla depressione all'euforia. Quando Achille denuncia Annarita per furto, Orfeo, convinto che sia stata accusata ingiustamente, decide di vendicarla e inizia a seguire Achille per scoprirne le debolezze e rovinargli l'esistenza. E la debolezza di Achille si chiama Ramona (Corinne Jiga) che, per complicare le cose, è anche sua cognata....22/02/2006 12.03