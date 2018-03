Nuzzo e Di Biase al San Filippo dell'Aquila presentano: "E' tua sorella?"

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase saranno di scena al Teatro San Filippo dell'Aquila mercoledì 15 e giovedì 16 per presentare il loro vivacissimo show, che sta giusto a metà strada tra il grottesco dell'opera del grande Ionesco e la serialità televisiva di “Beautiful”.

Il titolo del divertentissimo spettacolo cui darà vita la eclettica coppia di comici è “E tua sorella?”, quinto appuntamento del cartellone “A teatro giovani: monologhi e dialoghi”, tradizionale rassegna di teatro comico organizzata da L'Uovo Teatro Stabile di Innovazione nell'ambito della stagione di prosa al San Filippo.



Nello spettacolo si gode, come sempre si gode quando la Commedia si struscia con la Realtà: i rimasugli di una civiltà distrutta, un terrazzo sul giardino, un uomo e una donna guardano nel vuoto. Di chi parlano nelle afose nottate mediterranee, questi reduci del bel vivere? Ma di Tua sorella! naturalmente.

Tua sorella è l'argomento di conversazione che diventa comicità irrefrenabile quando i luoghi comuni vengono sventrati dal pungolo dell'arguzia. Forse si tratta di amore, forse si tratta di zanzare, comunque sia, si tratta di qualcosa che dà fastidio. Come in un dialogo tra sordi, tutto procede al meglio.

Ma la conversazione è spesso interrotta da personaggi improbabili, preti, madri di famiglia, studentesse svogliate e risponditori automatici. Dove si è aperta la crepa che lascia entrare questi individui, anch'essi reduci del senso comune? Come mai la realtà fa breccia sul palcoscenico e sbugiarda la commedia?

Sono tutte domande difficili, cui solo Tua sorella saprebbe rispondere, ma Tua sorella non è qui. Già, a proposito, dov'è Tua sorella? Questo è un altro mistero.

Il divenire dello show è scandito e contrappuntato dall'ironia delle musiche originali di Antonio Stragapede, che con la sua chitarra e con il contrabbasso di Giannicola Spezzigu accompagna dal vivo l'azione scenica.



L'inizio delle rappresentazioni in entrambe le serate sarà, come sempre, alle 21.00; i biglietti saranno in vendita dalle 18.30 al botteghino del teatro (Via dell'Oratorio 6, tel 0862.411331); la disponibilità dei biglietti last minute sarà, invece, dalle 18,30 .





Corrado Nuzzo e Maria Di Biase iniziano il loro sodalizio artistico a Bologna nel 2002. Insieme producono lo spettacolo “Burlesque” con il quale partecipano a varie rassegne di cabaret e teatro comico. Nel 2003-2004 mentre Maria Di Biase è impegnata nelle prime due edizione del programma televisivo Bulldozer col personaggio della studentessa, Corrado Nuzzo partecipa alla sit-com Tisana Bum Bum. Subito dopo viene il loro debutto televisivo in coppia nel programma della Gialappa's “Mai dire Grande Fratello & Figli” dove si sperimentano nel primo mortality show televisivo, “Il Grande freddo”, l'unico reality in cui prima vieni eliminato e poi partecipi.



