Una sexy letterina in Fattoria

L'AQUILA. Il cast della Fattoria è già approdato in Marocco e affila le unghie in attesa della diretta. Tra i 14 partecipanti ci sarà anche la bella aquilana Alessia Fabiani.

Trent'anni, tre calendari alle spalle, prima letterina di Gerry Scotti, poi sexy inviata del programma estivo “On the Road” con la compagna di click Mascia Ferri, la bella Alessia smuoverà gli animi nella fazenda. La ragazza, della scuderia di Lele Mora, è pronta per rimboccarsi le maniche e accudire animali (cavalli, mucche, pecore e tacchini) e dedicarsi ad una vita decisamente bucolica. Non si sa bene quanto la ex letterina abbia percepito per questa partecipazione.Se il settimanale Eva tremila ha dichiarato i compensi milionari di Aldo Montano (1 milione di euro), del bel Ridge di Beautiful (750 mila) e di Katia Ricciarelli (500 mila), per Alessia si parla solo di “molto meno”.La bella abruzzese, più nota per i suoi tormentati e chiacchierati flirt che per le sue doti artistiche, era balzata agli onori della cronaca la scorsa estate per aver raccontato retroscena bollenti di sue presunte notti d'amore con Bettarini, poi debitamente smentite dalla stessa show girl.E l'ex signor Ventura qualche settimana fa non si è fatto scrupoli definendola una ragazza «affamata di copertine».Da ricordare anche la sua love story con Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti.Qualche giorno fa è stato proprio una delle sue ultime fiamme, Dj Francesco (ex partecipante ad un altro reality show, L'isola dei Famosi 2), a darle un voto come fidanzata sul settimanale DipiùTv: «Alessia Fabiani? Per lei basta un 6, come me è matta e adora divertirsi, ma il voto basso è dovuto al fatto che lei dice a tutti che sono geloso. Poi ha un nuovo flirt». Chi sia la new entry non è dato sapere, ma la regola dei reality ormai è una sola: si parte fidanzati, si torna a casa single.Alessia parte per questa nuova avventura sebbene la contrarietà della mamma: «l'offerta economica è allettante», ha spiegato lei, probabilmente anche cercando di convincere mammà, «e il reality è un'esperienza che prima o poi bisogna fare e quindi questo mi sembra il momento giusto».Gli altri partecipanti della Fattoria sono Aldo Montano, Ron Moss (Ridge di Beautiful), Katia Ricciarelli, Randy Ingerman, Justine Mattera, il modello svedese Markus Schenkeberg, l'ex tronista di Uomini &Donne Francesco Arca, l'attore Leopoldo Mastelloni, l'ex ''Pierino'' Alvaro Vitali, Pamela Petrarolo (ex ragazza di Non è la Rai) Natalie Kriz, Jennifer Rodriguez, Selvaggia Lucarelli, Clemente Pernarelli e Francesco Salvi.In un secondo momento arriverà anche Angela Cavagna, che sostituisce Maria Monsè che non ha potuto partecipare in quanto ha scoperto di essere in dolce attesa.La prima puntata andrà in onda mercoledì 15 febbraio su Canale 5, a condurre per il secondo anno consecutivo è Barbara D'Urso, orfana del Grande Fratello. La fazenda è stata allestita a Ouarzazate (Marocco).11/02/2006 9.36