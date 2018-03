"Teatro di testo" oggi a Montesilvano

Questa mattina, giovedì 9 febbraio, a Montesilvano, alle ore 11,30 nei locali del Liceo Scientifico, il nuovo progetto proposto dal Teatro Stabile d'Abruzzo in collaborazione con l'ATAM Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana dove sarà replicato anche il giorno seguente, per poi toccare tutte le quattro provincie regionali.

La sinergia tra l'Ente Teatrale Regionale e l'Ente di Promozione, in collaborazione con il mondo della scuola, ha già dato vita dal mese di ottobre scorso a 54 recite sull'intero territorio regionale registrando circa 3000 presenze.

La presidente del TSA Stefania Pezzopane vuole ringraziare l'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana per il proficuo rapporto di collaborazione che, in prospettiva e come già sottolineato nei primi incontri avvenuti tra i vertici amministrativi, vuole essere potenziato per ottimizzare risorse ed energie in una sempre più proficua diffusione della cultura teatrale in Abruzzo.

Anche Teatro di Testo 2006 prevede l'allestimento di spettacoli che abbiano una reale attinenza con il programma ministeriale che le diverse scuole svolgono, attinenza per i temi proposti, ma anche per i tempi: i calendari degli spettacoli, che si rappresentano all'interno degli edifici scolastici, nasceranno dalla stretta collaborazione con gli insegnanti a completamento dei singoli programmi in svolgimento.

09/02/2006 10.11