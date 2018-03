Che briscola! Una crociera nel Mediterraneo al vincitore

Vincerà una crociera di otto giorni nel Mediterraneo la coppia che si aggiudicherà il Torneo di briscola organizzato per il 12/o anno dal Circolo comunale di Orsogna (Chieti), con il patrocinio del Comune marrucino. L'impegno degli organizzatori e l'attenzione degli sponsor per un torneo che ogni anno richiama decine di appassionati di tutto il circondario ha permesso di rendere i premi ancora più ricchi del passato. Oltre alla crociera per la coppia vincente, i secondi e terzi classificati avranno in premio una vacanza della durata di due giorni in una località turistica abruzzese. Saranno inoltre premiate le coppie fino all'ottava classificata.

Il torneo - promosso dal Circolo comunale presieduto da Domenico Civitarese - comincerà lunedì 13 febbraio, ma i partecipanti dovranno iscriversi al più presto, entro sabato prossimo, 11 febbraio, telefonando al numero 0871.86296.

A briscola, presso la sede del Circolo, si sfideranno donne e uomini in un clima di grande allegria che ha trasformato l'appuntamento in un'occasione di ritrovo per tutta la Marrucina e per gli appassionati dei paesi vicini. Al termine del torneo, come nella migliore tradizione, tutti i partecipanti si ritroveranno all'Hotel Altamira di Orsogna per una cena offerta dal Direttivo del Circolo.

09/02/2006 9.41