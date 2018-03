L'Aquila. Riparte "Teatro di testo"

Sulla scia dell'entusiasmo che la proposta "Teatro di Testo" ha suscitato nell'anno 2005 parte il nuovo progetto "2006" della nuova attività del Teatro Stabile d'Abruzzo pensata per rinnovare ed approfondire il rapporto con il mondo della Scuola con un'ottica diversa rispetto agli oramai classici laboratori teatrali.

Il debutto è avvenuto lunedì 6 febbraio nel Liceo Scientifico di L'Aquila "alla presenza di un pubblico", come ha detto il direttore del TSA Federico Fiorenza ringraziando il preside Natale De Angelo, "di studenti particolarmente preparati ed interessati che ci rendono felici di iniziare con loro l'entusiasmante lavoro di diffusione della cultura teatrale tra i giovani di tutta la regione".

«E' un progetto davvero nuovo ed interessante questo Teatro di Testo», secondo la presidente dell'Ente Stefania Pezzopane, «perché prevede l'allestimento di spettacoli che hanno una reale attinenza con il programma ministeriale che le diverse scuole svolgono, attinenza per i temi proposti, ma anche per i tempi, anche i calendari degli spettacoli, che si rappresenteranno all'interno degli edifici scolastici, nascono dalla stretta collaborazione con gli insegnanti a completamento dei singoli programmi in svolgimento».



In tutti gli ambiti di spettacolo dal vivo massima e variegata è l'offerta di “Scuola di Teatro” finalizzata di volta in volta alla formazione di attori, registi e tecnici in erba.

Quello che il TSA propone con questo progetto, ideato da Roberta Gargano, è un radicale cambio di prospettiva per arrivare ad un progetto di “Scuola con il Teatro” dove lo strumento teatrale possa essere al servizio dei docenti e degli allievi per entrare all'interno delle poetiche degli autori, all'interno dei documenti storici, all'interno delle pagine dei filosofi, dei matematici e degli economisti.

Le scuole che partecipano al progetto del TSA per questo mese di febbraio sono: Liceo Scientifico di L'Aquila, Liceo Scientifico di Montesilvano, Scuola Media Mazzini di L'Aquila, Liceo Scientifico di Sulmona, Istituto Tecnico Femminile di L'Aquila, Istituto Tecnico Industriale di L'Aquila, Scuola Media di Isola del Gran Sasso, Scuola Media di Notaresco, Scuola Media di Guardia Vomano.

06/02/2006 15.33