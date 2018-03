Grande Fratello: Francesca nelle imitazioni della Gialappa's

Dalle indiscrezioni della vigilia sembra certo: Francesca Cipriani la concorrende di Sulmona del Gf6 prossima vittima della Giallapa's band.

A “Mai dire Grande Fratello & Figli” in onda questa sera su Italia 1 ci saranno come al solito le imitazioni dei protagonisti del reality di Canale 5.

E, di certo, i tre diavolacci della Tv hanno trovato terreno fertile nella giovane sulmonese, così attenta al look, che passa ore allo specchio per studiare la tonalità migliore di ombretto o quella di rossetto, che si produce spesso in urletti e si pavoneggia. E' probabile che l'imitazione faccia leva anche sul suo “poco noto” dialetto.

Il divertimento sembra assicurato e con la consacrazione della Gialappa's arriva anche quella del “personaggio” Francesca che ormai potrà sperare in un futuro completamente diverso.

Con Francesca altre vittime inconsapevoli come il poeta bolognese Franco, il milanese Lucio, Man-Lò e Fabiano.

Il programma sarà condotto in diretta dal Mago Forest. Le parodie sono invece affidate ad Ubaldo Pantani, Caterina Guzzanti (una new entry) e Marcello Cesena che con i suoi filmati autoprodotti, vestirà i panni di una spettatrice che, intenta a spiare i concorrenti del Gf, sarà perseguitata da un maniaco al telefono.



La scenografia è stata completamente rinnovata e ci sarà anche la presenza del pubblico in studio, con qualche ospite a sorpresa. Anche i “Gialappi” hanno ceduto al fascino della porta rossa, da dove ogni settimana entreranno i veri protagonisti dei reality.

A marzo, quando partirà La Fattoria, il secondo reality Mediaset il programma si arricchirà di nuovi filmati e personaggi.



30/01/2006 12.12