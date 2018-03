Grande Fratello. «Francesca, sei stata nominata…» e Sulmona trema.

Sulmona si mobilita per salvare la sua grande sorellina Francesca Cipriani D'Altorio. «Non ci aspettavamo questa nomination», confessa un po' delusa a PrimaDaNoi.it Romina Cesarone, segretaria di redazione dell'emittente Onda Tv, dove Francesca lavora come speaker del tg.

Probabilmente questa nomination non se lo aspettava nemmeno lei, la bionda sulmonese, a giudicare dall'espressione fatta quando Alessia Marcuzzi le ha dato la cattiva notizia, e adesso toccherà sfidarsi con Augusto de Megni (il ragazzo umbro noto per essere stato sequestrato 16 anni fa) e il poeta bolognese Franco Alvisi

«Inizialmente ho visto Francesca un pò impacciata», racconta Romina, «e devo dire che nei primi giorni di permanenza nella casa non ho riconosciuto il suo atteggiamento».

Il peperino abruzzese, solitamente spumeggiante e frizzante, a quanto pare, non si è ancora mostrata per quello che è.

«Probabilmente sta soffrendo l'impatto iniziale anche con i nuovi amici», dice Romina, «e ci dispiace soprattutto per questa nomination ma cercheremo di fare di tutto per salvarla».

Francesca è stata nominata dai suoi coinquilini che la accusano di non fare niente in casa, di passare troppo tempo allo specchio e pensare solo a trucco e capelli. Che la giovane ragazza pensi molto all'apparenza non è mai stato un mistero, ma i suoi amici stentano a riconoscerla in questa definizione data dai neo-coinquilini.

«Lei è sempre molto disponibile e gentile con tutti», continua Romina, «si prodiga di tutto anche qui in redazione. Se a qualcuno serve qualcosa lei è sempre disponibile».

Gli amici e colleghi continuano comunque a seguire l'amica, e ieri sera sono andati anche a Cinecittà per supportarla. Sempre ieri la trasmissione Verissimo, ha trasmesso un servizio realizzato a Sulmona proprio su Francesca, dove gli stessi colleghi di Onda Tv l'hanno definita «una ragazza allegra e solare, che non rinuncia mai ai tacchi a spillo nemmeno nelle giornate di freddo intenso e neve, attenta al suo lavoro e alle inquadrature».



LE DUE CASE

E dopo la nomination un'altra brutta notizia per la 22enne: è stata infatti svelata ai concorrenti la casa super accessoriata confinante con il tugurio. Ma solo metà dei ragazzi hanno avuto l'opportunità di traslocare. Tra questi Fabiano, Lucio, Man Lo, Elena, Simon e Laura. Francesca così dovrà rimanere per un'altra settimana nella casa dei Tapini.



IL FAN CLUB

La città d'origine della ragazza in tanto ha organizzato anche una fan club per supportare la sua permanenza nella casa. Si chiama "Venus fans club", ha sede a Sulmona e l'ideatore e capofila è Ivan Giampietro.

Al momento gli iscritti sono un centinaio sparsi in di tutte le province abruzzesi. Ogni provincia ha il suo rappresentente: per Pescara Vincenzo Cirmignani, per L'Aquila Paolo Salutari, per Teramo Alessandro Giuliani. per Chieti Alexandra Butu.

Il fan club ieri ha anche preso parte alla trasferta romana «per dare a Francesca tutto il nostro sostegno e far sentire il nostro calore», spiegano gli ideatori. «Abbiamo preparato un grande striscione in cui campeggia il volto sorridente di Francesca».

L'intenzione del club, (la cui iscrizione è gratuita), è quella di organizzare le trasferte ogni giovedì quando va in onda il reality show e di dare l'opportunità agli iscritti di essere informati e prendere parte a tutte le attività organizzate in sostegno della bionda "sorella" della casa.



28/01/2006 9.26