L'Aquila: proiezione di "La Guerra al Terzo Mondo" di Frank Dorrell

Questo pomeriggio a L'aquila, Venerdì 27 gennaio, dalle ore 18,00, presso il Palazzetto dei Nobili (Piazza dei Gesuiti) sarà proiettato il video “La guerra del Terzo Mondo” di Frank Dorrei.Il lavoro è una dirompente documentazione storica (con filmati d'epoca, testimonianze, inchieste giornalistiche e interviste). Ci è stato inviato direttamente dall'america in versione originale, così, dopo mesi di duro lavoro, abbiamo realizzato la versione italiana (traduzione dei traduttori per la pace e voice over di semplici cittadine/i dell'Aquila).Registrazione e montaggio curato da principianti e senza grossi mezzi.«Crediamo di aver fatto un buon lavoro, soprattutto per la possibilità di far conoscere retroscena sulla politica estera degli USA», spiegano gli organizzatori, «presenteranno il film due "traduttori per la pace", Isabella Mangani e Andrea Spila».Interverranno:• il Prof. Alberto Tarozzi, docente di sociologia all'università di Bologna, facente parte di "Scienziate/i contro la guerra",• Tusio de Juliis, di "Aiutiamoli a vivere" tornato recentemente dalla Somalia, con il solito eccezionale carico di testimonianze e notizie attinte direttamente sul campo,• la sig.ra Stephanie Westbrook di "Us citizens for peace and justice" che ha partecipato alla conferenza mondiale per la pace tenutasi a Londra il 27 dicembre scorso, curandone il resoconto finale,• la giovane Nadia Angelucci, di "Terremadri" osservatore ambientale in Equador e in Uruguai.Sarà allestita una mostra fotografica e documentaria sui paesi dell'america latina curata da A.AleandriL'invito è quello di partecipare e/o diffondere la notizia.E' disponibile, su richiesta, il dvd in versione italiana (copyleft) da proiettare nelle scuole, nelle chiese, nei cineforum, nelle proloco, nelle università, nei circoli.27/01/2006 8.52