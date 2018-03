Michele Di Toro e la magia del suo piano in concerto questa sera

Appunatamento per oggi, 21 gennaio 2006, al teatro comunale di Castel Frentano “Di Loreto – Liberati”, con Michele Di Toro “solo piano” ed un grande repertorio misto a cavallo tra i grandi compositori della musica classica e del jazz: Fryderyk Chopin, George Gerswin, Scott Joplin, Jelly Roll Morton, Duke Ellington.



Michele Di Toro, originario di Sant'Eusanio del Sangro, nato il 9 giugno 1974, è un vero talento del pianoforte. Sin da piccolo mostra una grande predisposizione verso la musica in generale e, in particolare, per questo strumento. Si diploma con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale al Conservatorio “L. D'Annunzio” di Pescara. Si perfeziona presso l'Ecole Normale de Musique “A. Cortot” di Parigi, ottenendo il diploma di esecuzione rilasciatogli all'unanimità.

Partecipa a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, classificandosi sempre ai primi posti. Tra i premi e riconoscimenti avuti, sono di straordinaria importanza: il premio per pianisti jazz “F. Gulda”, assegnato con una menzione speciale della giuria per la migliore esecuzione di un brano composto da Gulda, nonchè la partecipazione al prestigioso Concorso Internazionale per pianisti jazz “Martial Solal”, svoltosi a Parigi, dove ottiene una recensione positiva.

Attualmente è concertista. La sua intensa attività lo vede spaziare tra i generi più vari: musica classica, latina, folkloristica, pop, ma trova la sua maggiore ispirazione nella musica afroamericana che gli consente di esprimersi in modo naturale ed originale. Predilige, in particolare, i contesti del trio e del piano solo.

E' apparso su Rai UNO l'11 settembre 2005 in occasione di uno speciale su Sanremo dal nome “I festival internazionale della pigna- i confini nella musica”.

E' stato invitato di recente dal Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia “L. Da Vinci” di Milano a tenere un concerto interamente dedicato a Fryderyc Chopin.

21/01/2006 9.27