Moscufo: Marco Tabellione presenta il suo romanzo ‘Il riso dell’angelo’

La sala consiliare del Comune di Moscufo ospiterà venerdì 20 gennaio un incontro con lo scrittore Marco Tabellione durante il quale verrà presentato il suo romanzo ‘Il riso dell'angelo'. Il pomeriggio letterario avrà inizio a partire dalle ore 17 e vedrà la partecipazione dell'autore, del docente universitario Umberto Russo, l'intervento del sindaco di Moscufo Dilva Ferri e il coordinamento di Stefania Di Renzo. ‘Il riso dell'angelo', edito nel 2000, è la prima opera narrativa di Marco Tabellione, già autore di raccolte di poesie come ‘Gli uni e gli altri bui' del '95, ‘InCanti' del '98 e ‘Tra cielo e mare' del 2003. Nel corso della presentazione saranno letti alcuni brani estratti dal romanzo.

L'incontro è stato organizzato dall'Associazione culturale ‘Il Mulino' con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Moscufo. ‘Il Mulino' nasce nel 2004 come un'associazione legata al territorio, ha sede a Moscufo ed annovera tra i suoi iscritti giovani provenienti non solo dal territorio comunale di Moscufo. Con questa iniziativa Moscufo ripropone, dopo la fortunata edizione 2005 della manifestazione ‘Il bello dell'arte', la sua vocazione per l'arte e in particolare per la letteratura.

18/01/2006 11.41