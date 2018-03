Teramo, "Pergamene in concerto" con Mimmo Locasciulli

Saranno 922 i laureati dell'Ateneo di Teramo che venerdì 20 gennaio, alle ore 16, parteciperanno, nel Campus di Coste Sant'Agostino, alla settima edizione di Pergamene in concerto, la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea.Alla cerimonia sono stati invitati 1.470 laureati delle cinque Facoltà, nelle sessioni comprese fra ottobre 2004 e luglio 2005.Al termine il cantautore abruzzese Mimmo Locasciulli eseguirà qualche brano del suo repertorio nell'Aula Magna del Campus di Coste Sant'Agostino.Prima di Locasciulli, ospite anche per l'edizione del 2000, hanno partecipato a “Pergamene in concerto” Francesco De Gregori (1999), Gino Paoli (2001), Luciano Ligabue (2002), Antonello Venditti (2003) e Roberto Vecchioni (2004).17/01/2006 9.25