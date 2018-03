Ripartono i corsi di fotografia della Aternum fotoamatori abruzzesi

L'Aternum Fotoamatori Abruzzesi, organizza un corso di fotografia e di educazione all'immagine per coloro che, privi di nozioni di base o in possesso di generiche conoscenze, vogliono avvicinarsi in modo razionale all'attività fotografica.

Le lezioni inizieranno il 14 febbraio 2006 e termineranno il 28 marzo. Si terranno a Pescara presso la Sede dell' "ASSOCRAL Abruzzo" - Piazza Pierangeli, 2 (possibilità di parcheggio) nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Il corso è riconosciuto dalla Fiaf "Federazione Italiana Associazioni Fotografiche".

Al termine v'errà rilasciato attestato Fiaf di partecipazione.

Le iscrizioni si ricevono ogni mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presso ASSOCRAL Abruzzo 085.2924119.

Ulteriori informazioni si possono avere telefonando ai numeri: 3292167342 3471790427



ARGOMENTI:

• STORIA DELLA FOTOGRAFIA

• LA LUCE

• LE PELLICOLE

• GLI OBIETTIVI

• L'ESPOSIZIONE

• I FILTRI

• LA MACCHINA FOTOGRAFICA ANALOGICA E DIGITALE

• CENNI SULLA FOTOGRAFIA DIGITALE

• ESTETICA E COMPOSIZIONE

• LA RIPRESA FOTOGRAFICA IN ESTERNI

• ANALISI DELLE IMMAGINI REALIZZATE DAGLI ALLIEVI

• ESCURSIONE FOTOGRAFICA