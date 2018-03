Spoltore. Gli ultimi due appuntamenti con "Natale con noi"

Si avvia alla conclusione la decima edizione di “Natale con noi” dopo il successo avuto finora. Ancora due gli appuntamenti in calendario prima della chiusura dei battenti.

Il primo riservato ai bambini con “Arriva la befana”, venerdì 6 gennaio alle ore 15,30 presso il salone della Società Operaia in collaborazione con l'Assessorato al Turismo della Città di Spoltore, la Befana consegnerà ai bambini presenti la tradizionale ‘calza' con i dolci e una sorpresa.

La serata viene dedicata al progetto ‘Scuole per l'Africa' del Comitato Regionale UNICEF Abruzzo; infatti la sopresa è stata acquistata presso l'Unicef e il suo valore verrà devoluto alla realizzazione del progetto e nel corso della manifestazione sarà proiettato un documentario per illustrarne le finalità.

Il secondo e finale appuntamento sabato gennaio alle ore 21,00 presso la Chiesa di S. Panfilo con Vanessa Gravina in “el Amor” il recital del nuovo anno con i Musici del Sirena ensamble, dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart nel 250° anniversario della sua nascita.



L´Amore: è il dono divino concesso all´uomo, l´occasione unica di

maturare, di prender forma, il raggiungimento dell´assoluto. Si chiama

Amore ogni momento di comprensione, di affidamento, è il modo più

intenso per mettersi a disposizione dell´altro, il prolungamento

dell´anima che necessita di porgersi senza pretese e senza richieste.

Ciò che viene sigillato dall´Amore resta immutabile per l´eternità ed

agli uomini è affidato il progetto arduo di trasformarlo in realtà, in

quotidianità per renderlo frutto vitale e conviviale.



Ed è proprio questo il messaggio che viene fuori dallo spettacolo El Amor.

02/01/2006 9.32