Giulianova. Il club "Harry Poter" organizza la presentazione del nuovo libro

In occasione dell'uscita nazionale della versione italiana dell'ultimo libro (il 6° in ordine di tempo) dedicato al piccolo maghetto, Harry Potter, l'Associazione giuliese che porta il suo nome (Harry Potter Club Giulianova) organizzerà la presentazione nelle Librerie Ianni di Via Gorizia a Giulianova Lido (TE), il giorno 6 gennaio 2006.

In occasione dell'evento culturale, l'associazione giuliese e le Librerie Ianni, promoveranno una serata dedicata alla cultura (serata in Libreria) in occasione delle festività dell'Epifania.

Il libro, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, sarà presentato in contemporanea con altre librerie d'Italia, fino a tarda notte.

Il club giuliese è nato sulla scia del successo narrativo e cinematografico del piccolo maghetto “Harry Potter”. Aperta a tutti i giuliesi dai 5 anni in su, tutti rigorosamente fans del mitico mago. Ogni due settimane, a Giulianova si svolgono delle riunioni a tema.

L'iscrizione costa solo 5,00 Euro, destinati esclusivamente alle spese di gestione del club, in quanto il club non è nato per scopi di lucro. All'atto dell'iscrizione verrà consegnata una tessera valida per tutta la durata dell'appartenenza al club.

La fondatrice del club è la piccola Mary di Giulianova.

Per informazioni si può chiamare il 334-9786114 per sapere cosa “bolle in pentola”. Ulteriori informazioni sull'evento: Librerie Ianni, Via Gorizia, Giulianova Lido (TE), tel. 085-8005041

Walter De Berardinis 02/01/2006 8.52