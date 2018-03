"Vivi il Natale in centro", mostra dei presepi di Boschetti

Una mostra di presepi dell'artista Piero Boschetti si terrà al palazzetto dei Nobili dell'Aquila dal 24 dicembre all'8 gennaio 2006.

Lo ha reso noto l'assessore alla Cultura, Fabio De Paulis, precisando che tale iniziativa rientra nel cartellone degli appuntamenti natalizi promosso dal Comune dell'Aquila, che fa parte del programma “Vivi il Natale in centro”, predisposto dal Consorzio dei commercianti del centro storico.

Boschetti presenterà alcune sue ultime produzioni e alcuni presepi già presenti in mostre allestite in città e all'estero.

L'esposizione sarà aperta tutti i giorni, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

21/12/2005 9.21