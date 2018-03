Presentato il presepe vivente di Montesilvano

E' stato presentato questa mattina il nuovo appuntamento col Presepe vivente di Montesilvano, giunto alla nona edizione.

Più di ottanta tra protagonisti e figuranti si esibiranno nel pomeriggio di domenica 18 dicembre dalle ore 18 alle 21, nel centro storico di Montesilvano Colle.

L'iniziativa è curata dall'associazione culturale “Montesilvano Colle e le sue contrade” sotto la regia di Marina Di Carluccio.

Per l'occasione il Presepe sarà trasmesso in diretta dall'emittente Rete8.

Il presepe è nato nel 1997 nel segno della fede religiosa, della solidarietà e della pace ed è un momento di raccoglimento dove bambini, giovani ed anziani si riuniscono.

Lo scenario sarà ambientato nel borgo antico partendo da Piazza Giardino, dove è stato costruito un arco con accanto un grande libro dove firmare e inserire un commento.

Il percorso parte da via Delfico, passando per via Di Mezzo e raggiunge Largo Belvedere, teatro del Presepe.

Durante il passaggio nelle vie del borgo sarà possibile ammirare gli artigiani a lavoro per tornire vasi, battere il ferro e lavorare il legno. Lo spettacolo inizierà alle 18 con appuntamenti ripetuti alle 18,45 – 19,30 – 20,15 e alle 21.

Il sindaco Enzo Cantagallo sottolinea un importante novità.

«Quest'anno», dice, «ci sarà un bus navetta a disposizione per coloro che verranno a visitare il Presepe. Si lasceranno le auto nel piazzale del cimitero e si arriverà al centro storico senza ingorgare il paese con le auto. Darà possibilità a tutti di godere di questo grande spettacolo che rappresenta il Santo Natale, ai fedeli ma anche ai curiosi. Uno spettacolo che migliora anno dopo anno così come il Concerto di Natale, due fiori all'occhiello per la città».

16/12/2005 16.31