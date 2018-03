Giulianova, il cartellone delle manifestazioni per il Natale 2005

Nella sala Consiliare del Comune di Giulianova, l'assessore alla cultura, Francesco Mastromauro, ha presentato il nuovo calendario di GiuliaEventi – Natale 2005.

«Nonostante le difficoltà finanziarie – dice l'Assessore Mastromauro - anche per GiuliaEventi abbiamo più che mai bisogno di sponsor privati. Sono finiti i tempi delle vacche grasse – continua Mastromauro - oggi, come del resto tutta la popolazione, viviamo un periodo di vacche magrissime».

Quindi sinergie con i privati e con l'Unione Europea.



Il programma della manifestazione è abbastanza nutrito, anche con la novità assoluta del Palatenda che, dal 21 dicembre al 2 gennaio, verrà installato nel Parco a nord della città.



• Venerdì, 16 dicembre, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, P.zza Belvedere e Vie del Centro Storico, mercatino delle scuole e animazione con il mago Enzino e le sue fatine, a cura dell'Associazione Samarcanda.



• Sabato, 17 dicembre, dalle ore 16:30, P.zza Fosse Ardeatine (lido della Città), Musicisti per Telethon, campagna di raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche di Telethon a cura della BNL di Giulianova.





• Sabato, 17 dicembre, dalle ore 15:00, Frazione di Case di Trento (zona Ovest della città), Un dono per un sorriso a cura dell'Associaizone Atletic Club Giulianova.



• Sabato, 17 dicembre, dalle ore 10:00, Sulla Via dell'arte, esposizione di artigianato artistico e gastronomico a cura dell'Associazione Culturale CreArt.





• Domenica, 18 dicembre, dalle ore 10:00, Centro Storico e P.zza Belvedere, Sulla Via dell'arte, esposizione di artigianato artistico e gastronomico a cura dell'Associazione Culturale CreArt.



• Domenica, 18 dicembre, dalle ore 18:00, Centro Congressi Kursaal Lido, Esibizioni della scuole musicali ed artistiche Centro Musicale Europeo, Nuovi Accordi.





• Mercoledì, 21 dicembre, dalle ore 22:00, Parco Chico Mendez (zona nord del lido), Roy Paci And Aretuska in concerto. In contemporanea apertura ufficiale del Pala-Tenda nel parco Chico Mendez a cura dell'Associazione Culturale Terramia.



• Giovedì, 22 dicembre, dalle ore 15:00, Parco Chico Mendez (zona nord del lido), festa dei bambini, ingesso libero.





• Giovedì, 22 dicembre, dalle ore 22:00, Parco Chico Mendez (zona nord del lido), Gigione e Donatello in concerto.



• Venerdì, 23 dicembre, dalle ore 22:00, Parco Chico Mendez (zona nord del lido), Trojan Sound Sistem da Londra in concerto.





• Domenica, 25 dicembre, dalle ore 16:30, Parco Chico Mendez (zona nord del lido), Tombola e Musica per tutti.



• Lunedì, 26 dicembre, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, centro storico e vie interne, 10° edizione del Presepe Vivente, a cura della Parrocchia di San Flaviano di Giulianova Alta.





• Lunedì, 26 dicembre, dalle ore 22:00, Parco Chico Mendez (zona nord del lido), Trash Tornados in concerto.



• Martedì, 27 dicembre, dalle ore 22:00, Parco Chico Mendez (zona nord del lido), cabaret in tenda, Abruzzo Pride-Nduccio.





• Mercoledì, 28 dicembre, dalle ore 22:00, Parco Chico Mendez (zona nord del lido), Twinkle Brothers Live from Jamaica in concerto.



• Giovedì, 29 dicembre, alle ore 21:00, Centro Congressi Kursaal Lido, Natale in tutte le lingue: Integrazione tra culture e religione, a cura della Commissione Pari Opportunità.

• Venerdì, 31 dicembre, dalle ore 21:00, capodanno etnico.



• Sabato, 1 gennaio 2006, dalle ore 17:30, Concerto di Capodanno, con l'Orchestra dell'Istituto Musicale Gaetano Braga di Teramo, ingresso libero.





• Domenica, 2 gennaio 2006, dalle ore 22:00, Soul Food To Go American Quartet Gospel in concerto (circuito muisicale della provincia di Teramo), ingresso libero.



• Venerdì, 6 gennaio 2006, dalle ore 18:00, Sala Trevisan del Centro Culturale San Francesco della Piccola Opera Charitas di Giulianova (zona Ospedale Civile), inaugurazione della mostra: Presenti Assenti, II° edizione della collettiva di grafica, scultura e pittura, a cura dell'Associazione culturale Itinerari Paralleli.



Tutte le manifestazione sono con ingresso libero, tranne alcuni spettacoli che si terranno sotto il Pala-Tenda del Parco Chico Mendez.



Walter De Berardinis 16/12/2005 8.37