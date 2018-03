Telethon a Giulianova, domani menifestazioni in piazza

Anche Giulianova parteciperà alla nuova maratona televisiva che raccoglierà fondi per la lotta alle malattie genetiche.

Anche quest'anno si aspettano scelte intelligenti da parte di tutti per contribuire al progresso scientifico ed investire in salute.

La nuova normativa in materia fiscale costituisce un ulteriore incentivo consentendo una rilevante deducibilità delle donazioni.

Gli eccezionali risultati ottenuti nelle conoscenze su terribili malattie, spesso rare e quindi trascurate, sono la miglior garanzia per gli scettici e indecisi. In questi anni di intenso lavoro, grazie all'impiego dei fondi raccolti, sono stati raggiunti importanti risultati: oltre 130 scoperte scientifiche di valore mondiale, 4 istituti e laboratori di ricerca, circa 1.400 progetti finanziati, oltre 60 geni di malattie identificati.

In prima linea le scuole giuliesi che, grazie all'opera di sensibilizzazione ed informazione di insegnanti e presidi, hanno partecipato alla manifestazione “studenti al cinema” promossa dalla banca, raccogliendo e donando complessivamente 10.000,00 euro.

L'appuntamento è ora fissato, a cura della BNL di Giulianova, per il giorno 17 dicembre, nel calendario di Giulia Eventi Natale 2005. Il programma prevede diversi spettacoli di “Musicisti per Telethon”:

Dalle ore 16.oo: intrattenimento musicale e Karaoke, presso la sede in Via G. Galilei,188.

Dalle ore 16.oo: gara di spinning, presso la palestra All Master in Via G. Galilei, 224.

Dalle ore 16.30: concerto di Italo Ferrante e “Dr. Jechyll & Mister Hide”.

Dalle ore 18.oo: concerto della Band “Arancia Meccanica” con Sabatino Matteucci, Cristiano Vetuschi, Anchise Vetuschi e Michele Matteucci, presso Piazza Fosse Ardeatine.



Walter De Berardinis 16/12/2005 8.33