Amii Stewart domani a Teramo

Grande attesa per l'appuntamento di Natale in programma domani sera al Teatro Comunale, il 14 dicembre alle ore 21, con il Concerto di Amii Stewart.

La Serata di Gala è organizzata dalla Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli è rappresenta l'appuntamento di Natale voluto dal Presidente della Banca Popolare dell'Adriatico Giandomenico Di Sante. Un appuntamento che, come consuetudine della Primo Riccitelli, sarà indirizzato alla solidarietà attraverso il coinvolgimento della Sezione femminile provinciale della croce Rossa Italiana.

La presenza di Amii Stewart a Teramo rappresenta un appuntamento di quelli da non perdere. Una cantante che ha rappresentato molto negli ultimi trent'anni tanto da essere stata riconosciuta ambasciatore dell'Unicef. E proprio con la Croce Rossa Italiana, in una campagna contro la poliomielite portò un Tour in Italia nel 1997.

Amii Stewart ha iniziato le lezioni di ballo quando aveva 9 anni. Dopo 8 anni ha vinto una borsa di studi presso la prima scuola delle belle arte a Washington D.C. “Workshops For Careers In The Arts”, perfezionando il suo talento naturale per il ballo, la recitazione ed il canto sotto la tutela di Mike Malone, Lewis Johnson, Debbie Allen, Charles Augins, Robert Hooks e Bernice Regan.

13/12/2005 12.00