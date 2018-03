Inaugurata la mostra del presepe povero a Cellino Attanasio

Inaugurata la prima edizione della “mostra del presepe povero” presso la chiesa parrocchiale B.V. Maria la Nova di Cellino Attanasio.

Le opere rimarranno esposte nella chiesa fino al 6 di gennaio.

La mostra è composta da dodici opere, tutte molto belle ed originali, realizzate da alunni di varie scuole della provincia di Teramo. Per i visitatori della mostra ci sarà la possibilità di votare il miglior lavoro.



All'inaugurazione erano presenti il parroco Don Ferdinando Marrone, il sindaco Angelo Contrsciani, il presidente dell'associazione Itaca Mauro Vanni e Claudia Di Domenica per il Rogo Teatro.

Contemporaneamente vi è stata anche la presentazione della XVII edizione del presepe vivente.



Don Ferdinando ha ricordato di come la lunga preparazione di questo presepe vivente ha coinvolto in prima persona i bambini ed i ragazzi delle parrocchie di Cellino e di come quest'anno si è potuto giovare della collaborazione di altre associazioni in modo particolare di Itaca e del Rogo Teatro.



Nel suo breve discorso, il sindaco, parla di un presepe che unisce, infatti: «nonostante le varie divisioni con il presepe si è riusciti a far coesistere tutte le frazioni nella rappresentazione».

Dopo i brevi discorsi vi è stato un piccolo assaggio della rappresentazione del presepe vivente, con alcune delle scene che verranno poi riproposte per le vie del borgo il 26 dicembre.



La giornata è terminata con la proiezione del film di animazione Oppopomoz di Enzo D'Alo.

