Festività: il programma di Orsogna

Un ricco programma a base di teatro, tradizioni culturali, rassegne di artigianato e prodotti tipici farà da corollario a Orsogna (Chieti) alle solenni cerimonie religiose che scandiscono il periodo dell'anno più intenso e carico di significati per i cristiani: è quanto offrirà per oltre un mese - dal 6 dicembre all'8 gennaio prossimi - il cartellone del "Natale 2005" allestito dal Comune di Orsogna insieme all'Associazione culturale "Domenico Ceccarossi" e alla Parrocchia San Nicola di Bari.



La vera "chicca" sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio, che l'amministrazione comunale farà allestire da una ditta specializzata in piazza Mazzini, nell'area antistante l'ufficio postale, e che resterà a disposizione degli appassionati da martedì prossimo fino all'8 gennaio.



Il "programma parrocchiale" e quello "natalizio", in senso più ampio, si alterneranno e combineranno a partire proprio da martedì 6 dicembre, festa di San Nicola di Bari, patrono di Orsogna. Alle ore 8, alle 10.30 e alle 17.30 saranno celebrate le Sante Messe. Alle 15 aprirà la Mostra mercato dell'artigianato e dei prodotti tipici; alle 16 lo stand gastronomico con crispelle, castagne, vino e arrosticini. Alle 19, nella Chiesa parrocchiale, il Coro polifonico Histonium "B. Lupacchino dal Vasto" di San Salvo terrà un concerto di musica sacra.

Mercoledì 7 dicembre dalle 15 riaprirà la Mostra mercato e, dalle 16, lo stand gastronomico. Alle 19, in piazza Mazzini, ci sarà la solenne accensione e benedizione del "Fuoco della Concezione", antica tradizione locale. Alle 21 l'Associazione Domenico Ceccarossi offrirà arrosticini, salsicce, vino, castagne, spaghetti aglio e olio.

Giovedì 8 dicembre si celebreranno alle ore 8, 10.30 e 17.30 le Sante Messe per la festa dell'Immacolata Concezione di Maria. Nel pomeriggio, ancora rispettivamente alle 15 e alle 16, riapriranno la mostra mercato e lo stand gastronomico.

Le iniziative riprenderanno giovedì 15 dicembre, alle ore 10, con "La magia del Natale", spettacolo per bimbi presso la Scuola materna di Orsogna.

Venerdì 16 dicembre comincerà la "Novena di Natale", ogni sera, alle ore 17.30.

Sabato 17 dicembre prenderanno il via gli appuntamenti teatrali al Teatro comunale "Camillo De Nardis": alle ore 21 si terrà lo spettacolo di cabaret "Di chi si lu fije" di Ivaldo Rulli.

Il giorno dopo, domenica 18 dicembre, ancora alle 21 il Coro degli anziani di Miglianico presenterà "Li sciengiapaje e la vicchiaje caveze russce".

Lunedì 19 dicembre, sempre alle 21 lo spettacolo teatrale "Arturo lo chef" di e con Stefano Angelucci Marino.



Il 23 e 24 dicembre, e poi di nuovo il 27, 30 dicembre e il 2 gennaio, dalle ore 10.30, il Centro polivalente di Orsogna ospiterà momenti di intrattenimento non solo per bambini, dal titolo "Tutti al Polivalente".

Sabato 24 dicembre la vigilia di Natale si aprirà alle ore 8 con la Santa Messa mattutina e si chiuderà alle 23.30 con la veglia natalizia e, alle 24, con la Santa Messa solenne della Natività. Canterà il Coro La Figlia di Jorio, diretto da Mario Tenaglia. Nella giornata di Natale i riti religiosi si terranno alle ore 8, alle 10.30 (con il Coro parrocchiale diretto da Marco Di Girolamo) e alle 17.30.

Ancora a Teatro martedì 27 dicembre, alle ore 21, con "Il Gatto con gli stivali", spettacolo per ragazzi.

Mercoledì 28 dicembre il Centro polivalente ospiterà dalle 15.30 una tombolata collettiva.



Per sabato 31 dicembre il programma parrocchiale propone la Santa Messa alle 17.30, con la relazione dell'anno parrocchiale, e alle 18.30 il "Te Deum" di ringraziamento, cantato dal Coro La Figlia di Jorio.

Ancora tre Messe il 1/o gennaio, solennità di Maria, Madre di Dio e Giornata mondiale della pace, alle 8.30, alle 10.30 (con il Coro parrocchiale) e alle 17.30.

Il 4 gennaio al Teatro De Nardis è di casa il buonumore con lo spettacolo di cabaret "Chi vi spusete a fa'".

Il 6 gennaio, per la solennità dell'Epifania di Gesù, vi saranno tre Sante Messe, alle 8, alle 10.30 e alle 17.30. Durante quella delle 10.30 sarà celebrata la "Festa della famiglia", a cura del gruppo parrocchiale di Pastorale familiare. La Parrocchia festeggerà infatti numerose coppie che, nel 2005, hanno celebrato il 10/o, il 25/o e il 50/o di matrimonio. Canterà il Coro parrocchiale. Alle 15.30 al Centro polivalente "Arriva la Befana", spettacolo di animazione per ragazzi. Alle ore 21 i ragazzi e i giovani dell'Azione cattolica di Orsogna interpreteranno il recital "Segni di speranza", che concluderà uno dei cartelloni natalizi più fitti e interessanti degli ultimi anni.



