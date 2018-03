La città che vorrei… una iniziativa per i bambini

« sarebbe fantastica una città fatta solo per i bambini, con spazi pensati per giocare divertendosi con gli amici, passando ore spensierate »



Su questa idea, nasce l'evento che si terrà dall'8 al 29 dicembre 2005 riservato ai bambini, in piena atmosfera natalizia al Centro Commerciale Pescara Nord di Città Sant'Angelo.

«I piccoli ospiti del centro», dicono gli organizzatori, «saranno invitati ad esprimere in tutti i giorni dell'evento, dalle ore 16 alle 20, come meglio credono le loro emozioni, dando libero sfogo alla fantasia. Una poesia, un breve racconto o un disegno, per raccontare la propria creatività, nel magico spazio scenico che verrà realizzato di una vecchia quercia che stimolerà i bimbi nei propri lavori. Questo magico albero addormentato, veglierà i bambini per poi svegliarsi il giorno della conclusione dell'evento, il 29 dicembre. L'albero narrante racconterà le sue avvincenti storie e svelerà quali sono i tre lavori didattici meritevoli di premi speciali».

A tutti i bambini che parteciperanno, verranno offerti simpatici regali natalizi e la creatività verrà ricompensata, con in regalo una scatole di colori a cera.

Per tutti i giorni dell'avvenimento, sarà possibile esprimere la propria fantasia intorno al grande albero. Nello schema sotto, i vari appuntamenti nel dettaglio:



Dall'8 al 29 dicembre “L'albero Narrante”

Un grande albero, veglierà i bambini mentre realizzeranno i loro lavori didattici. Il 29 dicembre, attorniato da gnomi e folletti, l'albero parlerà e meraviglierà i bimbi con le sue storie.

Sabato 10 dicembre “A Crazy Christmas Night”

Un evento coinvolgente con burattini, tanti giochi e foto ricordo con Babbo Natale.

Domenica 11 dicembre “Street Christmas Parade”

Una divertente parata di personaggi giganti, buffi e chiassosi. Allegria e risate a volontà per tutti.

Sabato 17 e domenica 18 dicembre “Il trenino Natalino”

Un trenino elettrico guidato da Babbo Natale, girerà per le vie della galleria trasportando i bambini, in un viaggio ricco di sorprese.

Venerdì 23 dicembre “La slitta di Babbo Natale”

Babbo Natale arriverà con la sua slitta trainata da gnometti, distribuendo regali e intrattenendo tutti i bambini.

Giovedì 29 dicembre “La città che vorrei”

Gran finale dell'evento, con la premiazione dei bambini meritevoli della manifestazione.

01/12/2005 13.51