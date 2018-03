Teramo. Concerti nelle Chiese, al via la settima edizione

L'Associazione culturale “Coro Beretra” in collaborazione con il Comune di Montorio al Vomano e la Provincia di Teramo, ha organizzato la VII edizione di “Concerti nelle Chiese”.



La tradizionale rassegna dedicata alla musica polifonica è stata presentata questa mattina, in Provincia, dal presidente dell'associazione, Mario Colangeli. All'incontro con i giornalisti hanno partecipato il sindaco di Montorio Alessandro Di Giambattista, insieme all'assessore Marco Citerei, e l'assessore provinciale alla Cultura Rosanna Di Liberatore.



Il programma della manifestazione prevede cinque appuntamenti:



Sabato 3 dicembre 2005:

Inizio prima fase ore 16:30 – seconda fase ore 21:00

del Gran Premio Corale “F. Marcacci”, giunto alla terza edizione.

Si esibiranno:

 Coro San Silvestro Papa - Sora (Frosinone)

 Coro “Musicanova” - Roma

 Coro “S. Giustina” – Belluno

 Coro femminile “Harmonia” – Mestre (Venezia)



Sabato 10 dicembre 2005 ore 21:00:

Coro polifonico di Ruda (Udine) – classificatosi al secondo posto, nell'agosto 2005, al 53° Concorso Internazionale “Guido D'Arezzo”



Sabato 17 dicembre 2005 ore 21:00 – serata dedicata alle “voci bianche”

 Pueri Cantores Beretra – Montorio al Vomano

 Coro Liceo Scientifico – Teramo

 Coro “La Corolla” di Ascoli Piceno - classificatosi al secondo posto, come coro di voci bianche, al 53° Concorso Internazionale “Guido D'Arezzo” (agosto 2005)



Giovedì 22 dicembre 2005 ore 21:00

Coro Beretra – Montorio al Vomano



Lunedì 26 dicembre 2005 ore 21:00

Quintetto Vocalist “Friendly Travelers” – New Orleans (USA)



I concerti si terranno nella Chiesa di S. Rocco, in Piazza Orsini, a Montorio al Vomano.



In programma anche due eventi collaterali: la mostra “Arteinmostra”, allestita dal Centro di aggregazione culturale, ed un concorso fotografico riservato agli studenti delle scuole elementari e medie.

«La nostra intenzione è creare a Montorio un vero e proprio centro della cultura polifonica» ha affermato Colangeli.

«E' una delle manifestazioni– ha sottolineato il sindaco di Montorio Di Giambattista – di cui siamo orgogliosi e sulle quali puntiamo».

«Una rassegna di qualità – ha aggiunto l'assessore provinciale alla Cultura Di Liberatore – che offre spettacoli di prestigio, valorizza gli artisti locali e prevede anche interessanti eventi collaterali».

29/11/2005 9.09