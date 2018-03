Avezzano. Arriva il "Gran ballo delle debuttanti" e i duchi D'Aosta

Si terrà il 4 Dicembre prossimo ad Avezzano (Hotel dei Marsi) e sarà una manifestazione esclusiva, prestigiosa, all'insegna della mondanità: voluta dalla Presidentessa regionale della Croce Rossa Italiana, Maria Teresa Letta, e sarà caratterizzata da splendore e charme delle melodie dei bei tempi andati.Stiamo parlando del Gran ballo delle debutanti, la cui idea iniziale si accompagna all'intento primario di un'apertura verso la socializzazione e l'aggregazione, fulcro del debutto in società di dodici giovanissime abruzzesi.Il carattere regionale, pur prestigioso, non tragga in inganno: molti saranno i personaggi di caratura nazionale che parteciperanno Ma questa è solo l'anteprima di quello che sarà un evento sicuramente piacevole, senza dubbio brillante e culturalmente ben collocato in seno ad una Città come Avezzano e dalle caratteristiche Nobiliari.Infatti parteciperanno, oltre all'attrice Fioretta Mari, i duchi d'Aosta Amedeo Di Savoia e Silvia Paternò di Spedalotto, nonché l'attore di fiction RAI Edoardo Leo.E le sorprese non finiscono qui!...Alla realizzazione della manifestazione si sono prodigate, senza risparmiarsi mai e con grande passione, oltre alla Presidente della CRI Maria Teresa Letta, le signore Anna Paola Di Giuseppe, Maria Paola Giorgi, Giuseppina Sigismondi – sempre molto partecipi circa le iniziative della CRI – con l'intento primario, come si è detto, della socializzazione e dell'aggregazione tra i più giovani, affinché il “Gran ballo delle debuttanti” possa essere ricordato come “l'evento dell'anno 2005”.22/11/2005 9.46