Arriva Mentana e "Serie A" diventa un altro programma

ROMA. Soddisfano anche i dati Auditel con oltre 5 milioni di spettatori, molti di più della versione di Bonolis

Detto, fatto: Mentana modella il suo “Serie A” a immagine e somiglianza del vecchio 90° minuto, come tutti avevano sperato e richiesto a gran voce ( anchene aveva parlato).Senza fronzoli comici o simil-letterari, ecco il Mentana giornalista che, sobrio e seduto, commenta brevemente la giornata calcistica e mostra agli sportivi uno dopo l'altro i gol della domenica e del sabato.Quasi asettico, poco trasparente come se fosse alla guida del suo caro e indimenticato Tg5.Il buon Enrico non ha neanche dimenticato Bonolis, salutandolo come “amico” a inizio trasmissione, con l'augurio per il futuro prossimo (che sarà giovedì, in seconda serata con “Il senso della vita”).Anche il tono e il lessico tendono a sottolineare il nuovo corso del programma, quando Mentana ripete più volte “velocemente passiamo”, “ecco velocemente invece i ”, oppure “iniziamo come doveroso dai risultati e dalle classifiche”, definite “ciò che interessa ai tifosi”.Il tutto condito da altrettanto probi e statuari ospiti come Beccantini e Serena.L'appellativo tipico del buon Enrico è “Mitraglia”, e si rispecchia benissimo nella sua prima conduzione calcistica, dove arriva tutto d'un fiato ( eccezion fatta per le soste, doverose, della pubblicità ) fino alle 19, quando presenta il posticipo della sua cara Inter.Che dire, è stata davvero una svolta, un altro programma per tutto ed in tutto.E sono soddisfacenti anche i dati Auditel, (oltre 5 milioni di spettatori, più del suo predecessore) numeri che sembrano, almeno per il momento dare ragione alla sostituzione in corsa del presentatore originariamente designato.Ma nel cuore e nello spirito dei tifosi/spettatori il tutto è stato ampiamente gradito, almeno sentendo i primi commenti al suo lavoro durante il caffè del lunedì mattina, dove il pallone è commento d'obbligo.Ernesto Valerio 21/11/2005 11.42