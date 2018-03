La "Linea di pace" parte da Giulianova per una serie di appuntamenti

Sarà la Città di Giulianova, ad inaugurare il ciclo di conferenze, teatro, cinema e poesia dal titolo: La Linea di Pace – Sabra e Shatila oltre l'ultimo cielo la questione palestinese-israeliana, dal 26 novembre al 3 dicembre 2005.



Il ciclo di conferenza partirà il prossimo 26 novembre al Centro Congressi Kursaal di Giulianova Lido (TE), alle ore 09:00, con la proiezione de: Road-Movie Route 181 di M. Khleifi e E. Sivan. La manifestazione di carattere regionale, vede il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, della Presidenza della Giunta e del Consiglio regionale d'Abruzzo; dalla Provincia di Pescara e Teramo; dai comuni di Pescara, Giulianova, Spoltore, Città Sant'Angelo e Unione dei Comuni della Val Vibrata; delle Università degli studi di Teramo e Pescara-Chieti e della CGIL Abruzzo. In contemporanea alla manifestazione, sono state coinvolte anche i plessi scolastici superiori ed universitari delle relative province partecipanti. Per informazioni, potete contattare il seguente numero telefonico: 085-4961490. Il programma prevede:

• 26 novembre 2005, alle ore 09:00, presso il Centro Congressi Kursaal di Giulianova Lido (TE), proiezione de: Road-Movie Route 181 di M. Khleifi e E. Sivan.

• 27 novembre 2005, alle ore 21:00, presso la Società di Mutuo Soccorso di Spoltore (PE), proiezione de: Road-Movie Route 181 di M. Khleifi e E. Sivan.

• 28 novembre 2005, dalle ore 09:00, presso l'Aula Magna “Federico Caffè” dell'Università degli Studi “Gabriele D'Annunzio” di Pescara-Chieti, in V.le Pindaro a Pescara. Ore 09:00, saluto di benvenuto; ore 09:30, proiezione del film Matzpen di E. Torbiner; ore 10:30, intervento-dibattito di Michel Warschawski, co-Presidente dell'Alternative International Center di Gerusalemme/Betlemme; Stefano Chiarini, giornalista esperto di questioni mediorientali; Piero Maestri, redattore di Guerra & Pace e Cinzia Nachira, ricercatrice dell'Università di Lecce.



• NEL POMERIGGIO. Presso la Sala Stampa del Palazzo della Regione Abruzzo, in V.le Bovio, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, Michel Warschawshi incontra le istituzioni, il mondo del lavoro e del volontariato abruzzese sul tema: La convivenza possibile: i diritti di cittadinanza e di uguaglianza, il valore e il ruolo della cooperazione. Interverrà il Presidente della Regione Abruzzo, On. Ottaviano Del Turco.



• IN SERATA. Alle ore 20:30, presso L'Auditorium Petruzzi, in Via delle Caserme a Pescara, proiezione del film Matzpen di E. Torbiner; Ore 21:30, intervento-dibattito di Michel Warschawski, co-Presidente dell'Alternative International Center di Gerusalemme - Betlemme; Stefano Chiarini, giornalista esperto di questioni mediorientali; Piero Maestri, redattore di Guerra & Pace e Cinzia Nachira, ricercatrice dell'Università di Lecce.





• 29 novembre 2005, dalle ore 09:00, presso la Sala Conferenze dell'Università degli Studi di Teramo, in Via Coste Sant'Agostino a Colle Parco di Teramo, ore 09:00, saluto di benvenuto; ore 09:30, proiezione del film Matzpen di E. Torbiner; ore 10:30, intervento-dibattito di Michel Warschawski, co-Presidente dell'Alternative International Center di Gerusalemme/Betlemme; Stefano Chiarini, giornalista esperto di questioni mediorientali; Piero Maestri, redattore di Guerra & Pace; Cinzia Nachira, ricercatrice dell'Università di Lecce e Monica Maurer, regista ed esperta di cinema palestinese. IN SERATA. Alle ore 21:00, presso l'Aula Magna del Convitto Nazionale “Delfico”, in P.zza Dante a Teramo, Reading di poesie e narrativa palestinese del Deposito dei Segni e Wasim Dahmash.

• 30 novembre 2005, alle ore 21:00, presso la Sala Consigliare del Comune di Martinsicuro, proiezione di Movie Route 181 di M. Khleifi e E. Sivan e subito dopo incontro-dibattito con Monica Maurer, regista ed esperta di cinema palestinese.

• 1 dicembre 2005, alle ore 21:00, presso la Sala Espositiva del Museo delle Genti D'Abruzzo, Via delle Caserme a Pescara, Oro Palestina, recital di poesie palestinesi della compagnia teatrale Alqantara di Napoli.

• 3 dicembre 2005, alle ore 21:00, presso il Teatro Comunale di Città Sant'Angelo, Reading di poesie e narrativa palestinese del Deposito dei Segni e Wasim Dahmash.



Walter De Berardinis 18/11/2005 8.31