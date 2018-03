E' già battaglia per il film di Natale. Vinceranno polli, pinguini o maghetti?

È iniziata la sfida natalizia del botteghino, senza esclusione di colpi.Siamo solo a novembre, ma il tempo non deve ingannare: già siamo circondati da alberi, luci colorate, babbo natale in cartone o come manichino, ecc. e naturalmente, cartelloni pubblicitari dei prossimi titoli natalizi, nazionali e hollywoodiani.La sfida, per i più piccini o - chi non vuole crescere, si preannuncia animale: pinguini contro polli, alla faccia dell'influenza aviaria.“La marcia dei pinguini”(per approfondire guardare), ironicoe simpatico documentario che ha sta sbancando a destra e manca, e “”, l'ultima pellicola di casa Disney.E allo stesso tempo finzione contro reale, con i pinguini veri (anche se le voci narranti sono umane, come quella di Fiorello per la versione italiana) contro i polli virtuali, frutto delle ormai avanzatissime tecnologie di cartone animato digitale.I pinguini avranno dalla loro la data di uscita, il prossimo 18 novembre, a differenza dei polletti Disney che saranno nelle sale solo il 3 dicembre.Alla lunga si saprà il vincitore, anche se i dati d'incasso del documentario ci danno più di un indizio: 80 milioni di dollari negli States.E un'altra sfida sarà tv contro istituzioni: se da un lato, quello dei pinguini, ci sarà Fiorello, dall'altro, con i polli, il sindaco di Roma, Veltroni, nel ruolo del suo collega-tacchino, sindaco di Querce Ghiandose.Attenzione però, ancora per il pubblico giovane o giovanissimo, al re incontrastato degli ultimi anni, Harry Potter che sarà visibile dal prossimo 28 novembre con il suo nuovo episodio, “”.E naturalmente non si può dimenticare un prodotto di casa nostra che da anni cattura l'attenzione di milioni di italiani e le critiche feroci di intellettuali e cinefili: la coppia Boldi-De Sica lancerà il suo ennesimo Natale in , questa volta “a Miami”().Nonostante i proclami di diverse settimane fa quando i due avevano annunciato l'assenza dalle sale della loro creatura natalizia ( l'ultima volta Boldi l'aveva ripetuto nella trasmissione di Gerry Scotti “Chi ha incastrato lo zio Gerry” ), facendo esultare più di un critico e piangere più di un bambino, eccoli qui ai nastri di partenza ( uscita prevista il 16 dicembre ).La sfida è alle porte e il responso sarà certamente economico, di incasso, come l'industria del cinema è oramai adusa a fare.Ernesto Valerio 17/11/2005 10.33