Halloween carico di grande musica

Ecco che cosa offre il mercato disografico al momento. Un promemoria per regalarsi un pò di buona musica.

Ecco che cosa offre il mercato disografico al momento. Un promemoria per regalarsi un pò di buona musica.Grandi uscite discografiche per il ponte di Ognissanti. Alcuni dei più grandi nomi della musica italiana ed internazionale hanno appena pubblicato le ultime fatiche discografiche, in vista anche della conquista del mercato natalizio. Si va dalle nuove storie di vita raccontate da Eros Ramazzotti, alle favole sociali di Bennato. Sul versante internazionale non mancano i duetti di Carlos Santana e il rock degli Aerosmith.Il nuovo album di Eros Ramazzotti, “Calma Apparente”, esce il 28 ottobre, il giorno esatto del suo 42esimo compleanno. Anticipato dal brano “La nostra vita”, il disco è prodotto dallo stesso Eros con Claudio Guidetti per Radiorama. Esce (in italiano e in spagnolo) venerdì 28 in Italia (già multiplatino) e il 31 ottobre nel resto del mondo.Arriva nelle radio la nuova canzone dei Pooh, “La grande festa”, primo singolo (inedito) tratto dall'omonimo doppio album-collection in uscita il 18 novembre. La raccolta (pubblicata in occasione dei 40 anni del gruppo) contiene 33 brani, di cui 31 grandi successi di Facchinetti, Battaglia, D'Orazio e Canzian. “La grande festa in tour 2006” (organizzato da Cose di Musica) porterà il gruppo in giro per l'Italia nei mesi di marzo eaprile.Il talento e la musica di Carlos Santana tornano il 28 ottobre con la pubblicazione del 38esimo album della sua carriera: "All That I Am". Nel disco collaborazioni eccellenti da Mary J Blige a Joss Stone. Il primo singolo è "Just Feel Better", un duetto con Steven Tyler, voce degli Aerosmith. "C'è sempre tanta varietà nei miei dischi - ha spiegato Santana -. Mi relaziono a tante culture diverse e voglio che questo si rifletta nella mia musica".Anita Baker pubblica "Christmas Fantasy". Le nove tracce che compongono questo disco sono state tutte arrangiate dalla stessa Anita Baker, insieme al produttore Barry Eastmond, la quale ne ha anche composte tre, nuove, proprio per questo lavoro pieno che include classici natalizi quali "O, Come All Ye Faithful", "I'll be Home For Christmas" e una rivisitazione di "Christmas Time is Here".L'inedito "M'innamorerò sempre di te" è nelle radio dal 28 ottobre, anticipazione del doppio album live e del dvd "Cuorincoro" in emissione dall'11 novembre. "Cuorincoro" raccoglie il meglio delle performance del cantautore napoletano registrate durante il tour 2005, ed è arricchito da due inediti e anche un duetto con Lee Ryan che canta in inglese su una delle ballate di Gigi "La donna che vorrei".Tanti ospiti e amici che cantano i suoi nuovi brani (tra gli altri Max Pezzali, Raf accompagnato alla chitarra da Alex Britti, Piero Pelù, gli Sugarfree, Neffa, gli Zeropositivo, Niccolo Fabi, i Negrita e Morgan), ma soprattutto 19 favole che rappresentano "un'opera rock, un musical", in cui Edoardo Bennato parla di politici e di tv. "Sono soprattutto contro i politici indifferenti ai problemi della gente comune", ha detto il cantautore. Mentre la tv viene definita il nuovo "oppio dei popoli".Ritorna sulla scena musicale una dell più famose rock 'n' roll band americane con "Rockin' The Joint", una raccolta, anche in formato dual disc. Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton e Joey Kramer hanno messo insieme una scaletta con 11 tracce, tra cui la prima versione dal vivo di uno dei brani più amati dal pubblico, “Seasons Of Wither" dall'album del 1974 “Get Your Wings”, "No More No More," un brano che il gruppo ha eseguito dal vivo in rarissime occasioni (da Toys in the Attic del 1975) ed una cover del successo dei Fleetwood Mac "Rattlesnake Shake".28/10/2005 10.23