"I giorni di Lennon": il concorso letterario nazionale

La casa editrice Infinito Edizioni, in collaborazione con le riviste musicali specializzate “Jam” e “Nerok”, bandisce la prima edizione del premio letterario nazionale “I giorni di Lennon”.

Il concorso consiste nell'immaginare una storia, una storia qualsiasi, che possa essere attraversata o caratterizzata, in qualsiasi modo, dalla figura di John Lennon, dalla sua poesia intima e umana, dal suo carico di magia, dal suo mito.

Per concorrere al premio letterario “I giorni di Lennon” è necessario inviare alla Infinito Edizioni un racconto in lingua italiana della lunghezza massima di 10 cartelle (circa 1800 battute a cartella).

entro e non oltre il 31 dicembre 2005. L'esito sarà reso noto entro il 31 gennaio 2006.



Il racconto vincitore sarà pubblicato sulle riviste “Jam” e “Nerok” o, in alternativa e a totale discrezione dei direttori responsabili delle riviste, su siti equivalenti per quantità di contatti e visibilità.

A discrezione della casa editrice, i venti migliori racconti potranno essere raccolti in un' antologia pubblicata e distribuita dalla Infinito edizioni.



Per partecipare, ogni autore deve spedire tre copie del suo testo con posta (Infinito Edizioni, Concorso “I giorni di Lennon”, Via dei Garofani, 3 – 00040 Due Santi di Marino – Roma) o via e-mail, scrivendo nel corpo della mail obbligatoriamente nome e cognome, indirizzo, numeri di telefono, e-mail e data di nascita e allegando il file con il titolo del racconto. Il file, in formato word, dovrà essere anonimo.

Inoltre, ogni Autore deve riportare in calce al testo la seguente dicitura: “Autorizzo l'uso dei miei dati personali ai sensi del d.l.vo n° 196/2003”.

Parimenti, in calce al racconto deve essere riportata la dicitura: “Con la presente, acconsento all'uso del mio testo per gli usi previsti dal bando di concorso e autorizzo la casa editrice Infinito Edizioni, nel caso in cui il mio testo dovesse essere selezionato, a pubblicarlo anche in un'eventuale antologia di racconti senza la corresponsione di alcun diritto né compenso”.

Gli Autori selezionati avranno diritto all'acquisto a prezzo scontato del 30% dell'eventuale antologia di racconti.

Gli Autori con l'invio dei loro lavori permettono alla casa editrice di pubblicare i loro contributi sul sito Web della Infinito edizioni, come raccolta in un libro o in altra forma, in versione integrale o parziale o rielaborata con la collaborazione dell'autore.

Per informazioni, inoltre, è possibile scrivere a:

info@infinitoedizioni.it

direzione.marketing@infinitoedizioni.it o telefonare al numero: 06/9309839



25710/2005 9.01