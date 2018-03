I vincitori del concorso "I pensieri del Poeta"

Si è tenuto nel salone polifunzionale di San Martino sulla Marrucina la cerimonia di premiazione della III edizione del premio internazionale di poesia “ I Pensieri del Poeta” organizzata dall'associazione culturale “ Attilio di Paolo” di San Martino sulla Marrucina con il patrocinio del Comune di San Martino sulla Marrucina.

Il concorso di poesia, riservato a componimenti inediti in lingua italiana, nelle due precedenti edizioni aveva visto la partecipazione di oltre 1000 lavori provenienti da tutta Italia e che si era distinto per la qualità delle poesie e per il prestigio nazionale di alcuni dei premiati.

«Anche in questa ultima edizione», spiega marco pantalone, vice sindaco del paese, «numerose poesie hanno concorso e per la prima volta sono giunte da altre nazione europee, con in testa la Spagna. La giuria, composta da Professor Quiricone, docente di italianistica presso l'Università d'Annuzio di Chieti, dal professore e poeta Sablone, dai professori di letteratura Mario d'Angelo e Genoveffa d'Ippolito, ha visto partecipare anche l'illustre giornalista e scrittore Walter Mauro, critico letterario del quotidiano romano “Il Tempo”, autore di numerosi testi di letteratura contemporanea e critico della trasmissione televisiva “l'appuntamento” curata da Gigi Marzullo ed in onda su Raduno. Quest'ultimo dopo aver rimarcato la grande importanza a livello nazionale raggiunta dall'evento e la qualità», ha aggiunto Pantalone, « ha premiato i due ex equo vincitori del primo premio».

Primi classificati sono arrivati a pari merito la studiosa romana di lingue e letterature iberiche e anglosassoni Elena Clementelli (vincitrice di numerosi e prestigiosi premi di poesia nazionale, tra cui Frascati e San Pellegrino Terme e curatrice di tutto il teatro di Federico Garcia Lorca oltre che collaboratrice di programmi culturali per la RAI) con la sua poesia “La fuga“ e lo scrittore ferrarese Massimo Scrignoli (autore di diversi volumi di poesie e traduttore di Apollinaire e Kafka, oltre che finalista al prestigioso premio “Viareggio” per la poesia e vincitore di numerosi altri riconoscimenti letterali) con la sua poesia”La rosa di Mahler”. Terza classificata è arrivata la giovane studentessa e poetessa Moretti Ilena con la poesia “Scorrono gli attori di ieri”. L'evento si è concluso a San Martino sulla Marrucina con un incontro per i vincitori e gli ospiti presso un antico frantoio seicentesco dove ha sede una importante vineria, dove è stato possibile dibattere sull'importante rapporto tra cultura e cibo, binomio trainante del concorso di poesia.

Le poesie vincitrici saranno consultabili sul sito del comune di San Martino sulla Marrucina, www.sanmartinosm.it .