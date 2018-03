Arrivano gli aperitivi in concerto a Lanciano

LANCIANO. Musica e degustazioni, un appuntamento per timpani e palati raffinati. Ecco il programa.

Si prosegue domenica 27 novembre in sala Mazzini con il concerto del Quintetto di fiati italiani con musiche di Haydin, Mozart, Farkas, Rossini e Gershwin. Il nettare di Bacco offerto ai pubblico, con il solito accompagnamento dei prodotti locali, sarà l'Escol, prodotto dalla cantina San Lorenzo di Castilenti.

Il 4 dicembre l'ultimo appuntamento della rassegna, alle 18 presso la sala Mazzini. Sul palcoscenico saliranno la Camerata XVII, ottoni e chitarre, e il Coro polifonico , entrambi da Budapest. Protagonisti... in musica, saranno i più celebri compositori del panorama classico internazionale: Bach, Handel, Brahms, Tsaikovsky, Farkas, Weiner Bartok, Schubert, Leoncavallo, Verdi. Il Pecorino e Il Testarossa, entrambi prodotti di Pasetti, divideranno la scena con la musica.

«Aperitivo in concerto – spiega Angelo Rosato, presidente del Rotary club di Lanciano – è un seminario-degustazione pensato per meglio approfondire compositori e musica e per meglio conoscere il vino, prodotto per eccellenza della nostra regione. Per ogni appuntamento – prosegue Rosato – vengono scelte una o più etichette dello stesso produttore, vini che, per loro caratteristiche, abbiano analogie con la musica proposta durante la serata. Al termine del concerto – conclude il presidente del Rotary – il sommelier di turno guiderà la degustazione».





Musica classica da... degustare.E' un incantevole connubio tra cultura ed enogastronomia quello offerto da “Aperitivi in concerto” la rassegna promossa a Lanciano dall'associazione culturale “Lanciano Domani” e dal Rotary international club di Lanciano.Si tratta di una serie di appuntamenti domenicali che propongono, in diversi spazi della città, la possibilità di assistere a un concerto di musica classica degustando vino e assaggiando i piatti tipici della tradizione locale offerti dalla ditta Ursini.Itinerari alla scoperta del legame segreto tra musica e vino, dunque, per soddisfare il piacere di ascoltare buona musica, ma anche le delizie del palato.I concerti, tutti ad ingresso libero con degustazioni gratuite, andranno avanti fino a dicembre.Il primo è in programma per domenica 30 ottobre, alle 18 presso la sala Mazzini.Sul palcoscenico lo Swing jazz quintet di Lanciano che si esibirà con musiche di Porter, Ellington, Gershwin e altri.L'ascolto sarà accompagnato dalla degustazione di due vini Zaccagnini: il San Clemente Chardonnay e il San Clemente Montepulciano.Domenica 6 novembre, sempre alle 18, Aperitivi in concerto sarà ospitato nel teatro comunale Fedele Fenaroli.L'Orchestra da camera del teatro Marrucino di Chieti eseguirà brani di Vivaldi e Mozart... in jazz. Sul palcoscenico due solisti d'eccezione: Michele Di Toro al pianoforte e Irene Tella al violino. Il tutto accompagnato dalla degustazione di