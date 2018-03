Appuntamento con la vetrina enogastronomica de "Il cenacolo degli angeli"

PESCARA. La festa sociale in programma venerdì, sabato e domenica prossimi negli spazi adiacenti al convento Stella Maris in via Scarfoglio

I lavori artigianali di un tempo accanto a gustose degustazioni di prodotti tipici locali, intrattenimenti musicali che si affiancano a mostre estemporanee di pittura e a momenti di preghiera e di spiritualità.

L'associazione culturale e di volontariato “Il Cenacolo degli Angeli”, che fonda la sua filosofia sull'armonizzazione del linguaggio dell'interiorità e della manualità, si mette in vetrina venerdì, sabato e domenica prossimi (14, 15, e 16 ottobre 2005) negli spazi adiacenti al convento Stella Maris, in via Scarfoglio 22 a Pescara. E lo fa con un programma ricco di spunti creativi, tra i quali spiccano le dimostrazioni di lavorazioni artigianali eseguite dai maestri del cuoio, vetro, legno, ceramica, decorazione, oro, ferro, pietra, tombolo, ricami e uncinetto. Dimostrazioni alle quali si potrà non solo assistere ma anche partecipare con prove di abilità nell'esecuzione dei manufatti, sotto l'attenta supervisione dei maestri artigiani.

Ogni giorno, poi, sono previsti momenti culturali ed enogastronomici: venerdì teatro per bambini e, la sera, bruschette, arrosticini e piatti tipici; sabato l'esibizione di un coro folkloristico e, dalle 19, assaggio di pannocchie arrosto; domenica, infine, esibizioni musicali e mostra estemporanea di pittura seguiti da bruschette al tartufo, salsicce e altro ancora. Sabato è in programma anche la celebrazione della santa messa degli artigiani e di tutti i gruppi.

Nel corso delle tre giornate sarà possibile visitare una mostra fotografica e assistere alla videoproiezione di filmati sul tema “Mani e mestieri nel borgo dei maestri” che raccolgono vari momenti delle attività svolte dall'associazione in Abruzzo. 12/10/2005 9.00