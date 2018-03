Mostra di torce olimpiche a Lanciano

Tutte le torce in bella mostra per rivivere un sogno olimpico. L'evento, appena arrivata a Lanciano, è stato organizzato dalla Coca Cola Company e si avvale del patrocinio di Coni e Ministero dell'Interno. La mostra nasce come progetto culturale in attesa delle prossime Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Torino. Fino a domenica prossima saranno esposte le torce olimpiche a partire dall'edizione di Barcellona '92, per seguire Lilleammer, Atlanta, Nagano, Salt Lake City, Atene, la torcia ufficiale di Torino e le due storiche torce olimpiche italiane di Cortina D' Ampezzo (1956) e Roma '60.

L'iniziativa è stata allestita nel parco commerciale Polycenter di Rocca S. Giovanni, nei pressi del casello A-14 di Lanciano. La marcia di avvicinamento a Torino della torcia olimpica avverrà invece l' 8 dicembre, quando sarà accesa a Roma e tocchera' tutte le province italiane, fino a giungere a Torino il 10 febbraio 2006. Nel trasporto della torcia saranno impegnati 10.001 tedofori, di cui venti sono abruzzesi. 07/10/2005 17.17