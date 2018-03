Pescara racconta Kubrick. Parte domani la mostra.

Dall' 8 al 14 settembre si terrà presso il Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara la mostra-evento dedicata al famoso regista Stanley Kubrick organizzato dall'Associazione Overllook.Sabato alle ore 17.30 ci sarà l'incontro con Emilio D'Alessandro, braccio destro di Kubrick per le questioni domestiche e amico fidatissimo che è vissuto accanto al maestro per più di trent'anni.Con lui anche sua moglie Janette Woolmore e i due parleranno soprattutto del Kubrick uomo.A seguire il critico Enrico Magrelli parlerà di Stanley Kubrick cineasta.Domenica 9 ottobre alle 18:00 ci sarà un nuovo incontro con D'Alessandro, esibizione dal vivo della steadycam e la lettura dal vivo di alcuni brani dalla sceneggiatura di Napoleone,progetto non realizzato di Kubrick.Lunedì 10 ottobre alle ore 17:30 si terranno gli incontri con Jan Harlan, produttore esecutivo per i film di Kubrick da Barry Lyndon (1975) in poi, e con Christiane Kubrick, consorte dello scomparso registaLa mostra prevede l'allestimento di numerosi oggetti presenti negli ultimi quattro film di Kubrick (Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket, Eyes Wide Shut), oltre a numerosi documenti e rare fotografie provenienti direttamente dalla famiglia Kubrick, una sezione intera dedicata alle fotografie scattate dallo stesso Kubrick sia nel periodo giovanile sia per prove sui set dei vari film. Ci sarà un allestimento scenico a sorpresa e una proiezione dei film di Kubrick, oltrea documentari e servizi di svariata origine. 07/10/2005 10.38





